Los reyes Felipe y Letizia repiten el baño de masas de Ceuta en Melilla: una vecina le regala un abanico a la reina para combatir el calor

Los Reyes Felipe y Letizia han visitado Melilla por primera vez desde que ascendieron al trono en 2014. Los monarcas han querido mostrar su apoyo a los melillenses y el compromiso incondicional de la Corona con la ciudad, tal y como hicieron con Ceuta este martes después la grave crisis migratoria del pasado 30 de julio.

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Los reyes Felipe y Letizia han llegado a Melilla este 14 de octubre, después de pasar la noche en Ceuta tras su visita del martes 13, para continuar un desplazamiento cargado de significado tras la crisis migratoria de finales de julio y que supone la primera estancia de unos monarcas españoles en la ciudad ceutí.

Felipe VI y Letizia han acudido pasadas las 12:30 horas a la Asamblea de Melilla, donde unas 70 personas han sido convocadas al acto central en el Salón Dorado, entre autoridades autonómicas, representantes institucionales, comunidades religiosas, Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad, empresas, universidad y asociaciones.

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Los reyes han salido del Parador de Ceuta hacia las 10:30 horas, entre vítores de los ciudadanos concentrados ante el establecimiento. Su avión ha aterrizado en el aeropuerto de Melilla a las 11:45 horas, donde el vehículo oficial ha llegado bajo fuertes medidas de seguridad. La recepción ha desbordado la previsión inicial en cuanto a los tiempos programados.

Momento en el que la reina Letizia recibe un abanico a su llegada a Melilla | Imagen: RTVE. https://t.co/IYpTPCDqhM — Jose Moreno (@Josemn1_) October 14, 2026

Los reyes en Melilla

A su llegada a la Plaza de España, el alcalde-presidente de Melilla, Juan José Imbroda, los ha recibido entre gritos de “¡España! ¡España!”, antes de que ambos se acercaran al cordón de seguridad para saludar a quienes les esperaban. Felipe VI y la reina Letizia han permanecido alrededor de media hora junto a los melillenses, pese a que su equipo les pedía que concluyeran los saludos para acceder al edificio de la Asamblea. Han conversado con los asistentes, se han hecho fotografías y selfies, han repartido abrazos y apretones de manos, y el rey ha firmado autógrafos con su bolígrafo.

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Los reyes Felipe y Letizia visitan Melilla (EFE)

El calor ha condicionado parte del recorrido. La reina se ha quitado la chaqueta y una mujer del público le ha entregado un abanico, que Letizia ha utilizado de inmediato para aliviar las altas temperaturas. La jornada también ha dejado un encuentro con un bebé, al que la reina ha cogido en brazos durante el recorrido. La escena se ha producido entre los ciudadanos que aguardaban el paso de la comitiva y ha suscitado la simpatía de los presentes.

Los reyes Felipe y Letizia visitan Melilla (EFE)

El cariño de los melillenses con los reyes

Melilla había preparado la visita con banderas de España en fachadas, flores, carteles en escaparates e imágenes de los monarcas en distintos puntos de la ciudad. Televisión Melilla ha instalado tres pantallas gigantes para que vecinos y curiosos siguieran el desarrollo de la jornada sin perder detalle. A continuación, los reyes han saludado desde el balcón de la Asamblea, desde donde han agitado los brazos ante la multitud concentrada en la plaza. Más tarde han vuelto a la calle para acercarse a los vecinos y visitantes a los que no habían podido saludar en su llegada.

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Los reyes Felipe y Letizia visitan Melilla (EFE)

En el Salón Dorado, Felipe VI y Letizia han escuchado el discurso de Juan José Imbroda con el bastón de mando. El presidente melillense ha abierto su intervención con la frase: “Hoy es un gran día para todos los melillenses”. Imbroda ha puesto el acento en la españolidad y la europeidad de la ciudad autónoma y ha agradecido la presencia de los monarcas: “Gracias por haberlo hecho posible, ¡Viva Melilla!, ¡Viva España! y ¡Viva el rey!”.

Los reyes Felipe y Letizia visitan Melilla (EFE)

Después ha entregado al monarca la medalla y la Llave de Oro de la Ciudad de Melilla. La agenda prevé una visita al colegio Eduardo Morillas después del almuerzo y un encuentro con una representación de la sociedad melillense. El rey Felipe VI dirigirá un discurso a los asistentes. De la misma manera que en Ceuta, los reyes visitarán un colegio público multicultural, el Pintor Eduardo Morillas, y se reunirán con una representación de la sociedad melillense en el Hotel Melilla Puerto, aunque esta vez no dormirán en la ciudad sino que volverán a Madrid.

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