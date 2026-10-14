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Un chip convierte a la velutina en espía para localizar y retirar sus nidos

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Paula Fernández

Santiago de Compostela, 14 oct (EFE).- Una tecnología pionera basada en radiotelemetría ha abierto una puerta de esperanza para los apicultores asediados por la avispa velutina, convertida en una "espía" gracias a un chip que permite seguirla hasta el nido y eliminarlo.

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Se llama Vespa Finder, está desarrollada por la empresa neerlandesa Robor Nature y ha entrado en España a través de Galicia, la comunidad autónoma más afectada por esta especie invasora de origen asiático que caza abejas y otros insectos y amenaza la producción de miel.

La nueva tecnología promete revolucionar la lucha contra las velutinas frente a los métodos utilizados hasta ahora porque va al origen: eliminar los nidos.

"Es otro mundo. El trampeo y las arpas son muy paliativos. No vas a la raíz del problema", asegura a EFE Abel Kavanagh, representante de Robor Nature en España.

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Kavanagh vive en Fornelos de Montes (Pontevedra), en plena Serra do Suído, y el año pasado tuvo que echarle una mano a su mujer apicultora. Vio el enorme problema que suponía la velutina y empezó a buscar soluciones.

Así llegó a la Vespa Finder, una tecnología lanzada el año pasado y que ha traído a España. Los vídeos que cuelga en su perfil de Instagram (@localizacion_nidos_velutina) han despertado mucho interés en Galicia pero también en Asturias, País Vasco o Andalucía, afirma.

El sistema se basa en la radiotelemetría: se capta a la velutina con un atrayente, se le coloca un transmisor y, tras liberarla, es posible seguirla hasta el nido a través de la señal que envía el transmisor y las predicciones de una aplicación móvil con base en vuelos previos.

"Es como un troyano, una espía que vamos a seguir y va a delatar dónde está el nido con su reina", explica Kavanagh, que insiste en que aniquilar a la reina supone cortar el ciclo.

Cada nido de velutina elimina 11 kilos de insectos por año, de los cuales el 35 % son abejas, y cada nido no tratado supone cuatro futuros nidos el año siguiente.

La Vespa Finder ha probado ser "totalmente aplicable" en Galicia pese a su orografía irregular y su vegetación, defiende Kavanagh, quien ha logrado localizar 50 nidos en el valle donde vive con este sistema.

Apicultores gallegos ya están comprobando sus beneficios, la primera de ellas Melissa Terán, la mujer de Kavanagh.

"Hemos logrado controlar que la población de velutinas no se expandiera tanto", señala Terán, una de las dos socias de Meleiras do Suído, que augura que los resultados se notarán incluso más al principio de la próxima campaña.

Esta pequeña empresa apícola nació en 2022, cuando la velutina ya estaba en Galicia, y ha visto cómo el fenómeno "se ha ido intensificando" con los años.

La radiotelemetría "puede funcionar muy bien" contra la velutina, pero Terán pide inversión institucional en esta tecnología -cuesta entre 600 y 2.400 euros el kit- para que el peso no recaiga sobre los apicultores.

Por ahora no ha habido contactos con las administraciones, según Kavanagh, pero cree que sería beneficioso incluir la Vespa Finder en sus estrategias contra la velutina.

"No es el pequeño apicultor quien puede invertir en tanta tecnología. Yo creo que tienen los recursos humanos y económicos para invertir y probar esa tecnología", dice.

Una oportunidad para acercarla a las administraciones será el Congreso sobre la Vespa velutina que acoge Chantada (Lugo) el 24 de octubre, donde habrá personal de Seaga, la empresa pública que se encarga de la retirada de nidos en Galicia.

Robor Nature ya trabaja directamente con gabinetes ministeriales en países como Nueva Zelanda o Inglaterra, pero pese a su efectividad, Kavanagh cree que no logrará erradicar la velutina de lugares donde ya está muy extendida, como es el caso de Galicia.

Según su experiencia, hay unos 35 nidos por kilómetro cuadrado. "Imagínate en toda Galicia cuántos hay", lamenta. EFE

(foto)(vídeo)

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