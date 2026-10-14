Puerto: "Hay que ser fieles a nuestro estilo y creer en los 40 minutos"

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Valencia, 14 oct (EFE).- El capitán del Valencia Basket, Josep Puerto, dijo que en el partido de la Euroliga en el Roig Arena ante el Maccabi de Tel Aviv de este jueves deben ser fieles a su estilo de juego y "creer en los 40 minutos" para que no les vuelva a suceder como el martes ante el Olympiacos, frente al que perdieron tras una mala segunda parte en la que desperdiciaron una renta de 28 puntos.

"Ayer fue muy evidente cómo queremos jugar y cómo estamos entrenados para jugar en la primera parte, y cómo no, en la segunda. Entonces, como dice Xavi (Albert), hay que ser fieles a nuestro estilo y creer en los 40 minutos", aseguró.

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El internacional español hizo hincapié en que "tanto la recuperación física como la mental son importantes".

"Obviamente a nadie le gusta perder, pero en la Euroliga es así, tenemos un partido ya, y hay que recuperarse tanto físicamente como anímicamente para otro partido muy duro. Al final estamos entrenados, sabemos cómo queremos jugar de una manera determinada. Cuando paramos de jugar de esa forma, obviamente nos cuesta más", añadió.

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Sobre el conjunto israelí, apuntó que "es un equipo que mete muchas manos, bastante físico, y al final todos los equipos en la Euroliga son peligrosos, hay que salir con una buena mentalidad e intentar hacer el mejor partido posible". EFE

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