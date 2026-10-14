Ponen protección a la jueza Biedma tras denunciar vigilancias y maniobras en su contra

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Badajoz, 14 oct (EFE).- La jueza Beatriz Biedma, que instruyó el caso del hermano de Pedro Sánchez, dispone desde este miércoles de protección después de denunciar maniobras en su contra, que habrían incluido contactos con un clan del narcotráfico para amenazarla.

Biedma, jueza decana de Badajoz, cuenta con "un dispositivo de seguridad" atendiendo a los protocolos que existen para este tipo de situaciones, tal como ha explicado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

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La magistrada declaró la semana como perjudicada en la causa abierta en la Audiencia Nacional contra Leire Díez y exdirigentes del PSOE como Santos Cerdán por presuntas maniobras para torpedear investigaciones que pudiesen afectar al partido o al Gobierno.

Biedma relató al juez Santiago Pedraz la "angustia" que sintió al percibir que ella y sus hijas estaban siendo vigiladas, si bien indicó que desconocía si tras esos seguimientos estaba la exmilitante socialista Leire Díez. EFE

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