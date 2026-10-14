Patxi López repite como cabeza de lista del PSE-EE al Congreso

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Vitoria, 14 oct (EFE).- Patxi López, Rafaela Romero y Javier Hurtado encabezarán las candidaturas del PSE-EE al Congreso de los Diputados en los territorios de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, de acuerdo con la propuesta que las direcciones provinciales presentarán esta misma tarde a los respectivos comités provinciales.

El PSE-EE ganó las últimas elecciones generales en Euskadi, donde tiene actualmente cinco diputados, dos en Bizkaia, dos en Gipuzkoa y uno en Álava.

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Las listas, como el resto de las candidaturas socialistas, recibirán su aprobación definitiva este sábado 17 de octubre en el Comité Federal que el PSOE celebra en la localidad madrileña de Fuenlabrada.

Lo mismo ocurrirá con las candidaturas del Senado, que estarán lideradas por Daniel Senderos, en Álava, Alberto Albistegui, en Gipuzkoa, y Txema Oleaga, en Bizkaia.

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En Bizkaia, el actual portavoz en el Congreso de los Diputados y exlehendakari, Patxi López, que a sus 67 años repetirá como cabeza de lista.

Estará acompañado de nuevo por la actual secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro, y por el secretario general de Juventudes Socialistas de Euskadi y también diputado en la legislatura que ahora termina, Gabriel Arrúe.

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En la candidatura guipuzcoana, Rafaela Romero volverá a encabezar la lista en este territorio después de haber sido diputada durante la última legislatura.

La novedad más destacada es la presencia en la lista del secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa y primer teniente de diputada general, José Ignacio Asensio. En las anteriores elecciones, la número dos y diputada fue María Luisa García Gurrutxaga.

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En Álava, la candidatura estará liderada por el secretario general de Álava, Javier Hurtado. Ha sido en los últimos seis años consejero vasco de Turismo, Comercio y Consumo, cargo que deja para aspirar a ser diputado. EFE