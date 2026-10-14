Investigan la muerte a tiros de un hombre junto a una planta de basuras en Almería

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Almería, 14 oct (EFE).- La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver con heridas de arma de fuego ha sido hallado este miércoles en la vía pública junto a una planta de reciclaje de basuras de Almería.

Según la Comisaría de Almería, los hechos han tenido lugar en torno a las 5:30 horas, cuando un ciudadano ha contactado con las autoridades tras escuchar varias detonaciones y observar a un hombre muerto en la calle.

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Prácticamente al mismo tiempo, un segundo ciudadano se ha puesto en contacto con la Policía para manifestar que había sido encañonado por una persona que posteriormente ha huido del lugar.

La Policía ha activado el protocolo de muerte violenta tras el hallazgo del cadáver a la altura de las instalaciones de la planta de reciclaje Urbaser, en el Sector 20 de Almería.

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Según apuntan distintas fuentes, la víctima mortal sería un trabajador de la planta.

Hasta la zona se han desplazado varios indicativos de la Policía Nacional, que han comprobado la veracidad de los hechos y se encuentran trabajando para recabar indicios y esclarecer el suceso. EFE

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