Este jueves, estabilidad generalizada y chubascos en el sudeste por la entrada de humedad

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Madrid, 14 oct (EFE).- Este jueves se mantendrá el tiempo estable en la mayor parte del país, aunque la entrada de humedad por la zona mediterránea dejará chubascos en el sudeste que podrán ser localmente fuertes en puntos del litoral, pudiendo afectar también a Baleares y al Estrecho.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que este jueves continuará con un tiempo estable marcado por las altas presiones en la mayor parte del territorio, con predominio de cielos poco nubosos o despejados.

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En el arco mediterráneo, la entrada de humedad dejará un ambiente nuboso con chubascos en el sudeste que podrán ser localmente fuertes en varios puntos del litoral y que se extenderán previsiblemente a Baleares y también al Estrecho.

Habrá cielos nubosos en litorales de Galicia y Cantábrico, así como en el cuadrante noroeste y entornos de montaña del resto de la Península, pudiendo darse algún chubasco aislado en la Cantábrica, Ibérica y Sistema Central.

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Las temperaturas se mantendrán sin cambios, salvo algunos descensos en las máximas en Cataluña, meseta sur, Galicia y Cantábrico occidental, con ascensos en el litoral del Cantábrico oriental.

Soplará levante con intervalos fuertes en Alborán y con rachas muy fuertes en el Estrecho, manteniéndose moderado en los litorales del sureste peninsular y flojo en el resto.

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En Canarias habrá predominio de cielos poco nubosos con algunas nubes bajas en el norte de las islas montañosas y algo de calima en altura con viento moderado.

.-GALICIA: cielos muy nubosos en los tercios occidental y norte y despejados en el resto. Temperaturas mínimas en descenso ligero en el cuadrante noroccidental, en ascenso en la mitad sur y con pocos cambios en el resto; máximas en descenso en Pontevedra, A Coruña y norte de Lugo, sin cambios en el resto. Viento flojo.

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.-ASTURIAS: cielo muy nuboso en el litoral y poco nuboso en el interior, sin descartar algunas lluvias débiles y dispersas en Picos de Europa. Temperaturas mínimas en descenso ligero en el litoral, en ascenso ligero en la cordillera y con pocos cambios en el resto; máximas en descenso en el litoral y en descenso en el resto. Viento flojo.

.-CANTABRIA: intervalos nubosos en el litoral extendiéndose al interior durante el día, donde se podrán producir chubascos aislados al final de la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso salvo en la vertiente del Ebro; máximas sin cambios o en ligero descenso en el litoral. Viento flojo con intervalos moderados.

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.-PAÍS VASCO: cielos poco nubosos aumentando a muy nubosos en la mitad norte. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero acenso en los litorales, con pocos cambios en el resto. Viento flojo con posibles intervalos de moderado.

.-NAVARRA: cielos poco nubosos con algún intervalo de nuboso en la vertiente cantábrica. Temperaturas mínimas con pocos cambios en el centro y en ligero ascenso en el resto; máximas con pocos cambios. Viento flojo.

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.-LA RIOJA: cielos poco nubosos sin descartar algún chubasco disperso, principalmente en la sierra. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo.

.-ARAGÓN: cielos poco nubosos, temperaturas con pocos cambios y viento flojo.

.-CATALUÑA: nubes bajas en el litoral y prelitoral y precipitaciones débiles y aisladas en el litoral sur, manteniéndose poco nuboso en el resto. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el nordeste y en el resto, en ligero ascenso o sin cambios; máximas en descenso en el litoral y prelitoral y sin cambios en el resto. Viento flojo.

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.-EXTREMADURA: cielos poco nubosos sin descartar algún chubasco disperso, en especial en zonas de sierra. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso. Viento flojo.

.-COMUNIDAD DE MADRID: cielos poco nubosos con intervalos nubosos por la tarde y pequeña probabilidad de lluvias débiles en la zona de Somosierra por la tarde. Temperaturas en descenso ligero en las zonas de sierra y mitad sur. Viento flojo.

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.-CASTILLA-LA MANCHA: cielos con intervalos nubosos que, con poca probabilidad, podrán dejar lluvias débiles en el oeste de la serranía de Guadalajara. Temperaturas mínimas en descenso ligero en zonas altas en la Mancha de Ciudad Real; máximas en descenso ligero en el sur y el centro. Viento flojo.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: cielos nubosos con precipitaciones en la mitad sur, mientras que en la mitad norte predominarán los cielos poco nubosos. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Viento flojo con intervalos de moderado en el litoral por la tarde.

.-REGIÓN DE MURCIA: cielos nubosos con chubascos ocasionales, tendiendo a abrir claros por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo.

.-BALEARES: intervalos nubosos con probabilidad de alguna precipitación débil, aislada y ocasional. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo con brisas costeras débiles.

.-ANDALUCÍA: cielos con intervalos nubosos e intervalos de nubes bajas con precipitaciones débiles y localmente moderadas en la vertiente mediterránea. Temperaturas con pocos cambios o localmente en descenso. Viento flojo y levante fuerte en el litoral mediterráneo oriental y en la costa gaditana, con rachas ocasionalmente muy fuertes en el Estrecho.

.-CANARIAS: intervalos de nubes en Lanzarote y Fuerteventura a primera hora del día que se extenderán al norte del resto de islas. Calima ligera y temperaturas en ligero ascenso, más acusado en las máximas de medianías orientadas al norte. Viento flojo en medianías y cumbres y más intenso en el sureste y noroeste de las islas montañosas. EFE