El general del caso Cuarteles niega haber ordenado contratar al empresario Tejera de León

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Madrid, 14 oct (EFE).- El teniente general Pedro Vázquez Jarava ha asegurado este miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid que "jamás" dio una orden a los jefes de comandancia de la Guardia Civil para que contrataran obras con las empresas de Ángel Ramón Tejera de León 'Mon', con quien ha rebajado su grado de relación de amistad a algo completamente "circunstancial".

Así lo ha señalado en el juicio del caso Cuarteles donde se investiga si Jarava favoreció al empresario Tejera de León con la adjudicación irregular de 120 contratos menores entre 2008 y 2019 en 13 comandancias repartidas por el territorio español por un valor total de 3,3 millones de euros, presuntamente a cambio de dádivas como viajes, estancia en hoteles o entregas de dinero en efectivo.

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El alto mando retirado ha explicado que tan solo recomendaba probar los métodos del corcho proyectado ofrecido por el empresario y ha ratificado que "jamas había oído que una recomendación era una orden".

Además, ha recordado que el empresario llevaba muchos años trabajando para el instituto armado, con obras de más de un millón de euros entre 2008 y 2015, y ha precisado que todas las actuaciones de 'Mon' "estaban bien hechas y bien documentadas".

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De todos modos, ha negado que sus recomendaciones fueran fruto de una amistad entre ambos y ha indicado que los presuntos regalos o dádivas recibidos eran "compensaciones".

Por ejemplo, ha explicado, el empresario pagaba los vuelos a las finales de la Champions League en Cardiff y Milán, mientras que él compraba las entradas, si bien no ha podido entregar justificantes de esas adquisiciones porque "las pagaba en efectivo directamente en la oficina del Real Madrid".

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También ha negado haber recibido pagos en metálico por parte del empresario.

Y ha enfatizado: "Cualquier cosa que él me ha pagado, yo he pagado otra de inmediato porque nunca he querido aceptar nada".

Ha relatado que su relación con 'Mon' se remonta a 2016 durante un partido de fútbol y ha definido su amistad como algo "circunstancial" por su mutua afición por el fútbol y a las partidas de mus en las que coincidían ocasionalmente en restaurantes "con más gente".

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Durante el juicio ha declarado también el propio empresario Tejera de León, quien ha manifestado que no necesitaba a Vázquez Jarava, dado que lleva "toda la vida trabajando para la Guardia Civil", a la vez que ha recalcado que las contrataciones eran directamente con las comandancias.

No obstante, 'Mon' ha relatado que, tras estos 30 años en los que lleva desempeñando obras para el instituto armado, tenía muchos amigos dentro del cuerpo, algunos de ellos altos cargos, a los que "les pedía que recomendaran las empresas a las comandancias".

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Frente a las manifestaciones del general, 'Mon' sí ha calificado la relación entre ambos de "amistad", lo que llevaba al empresario a tener "detalles" con Vázquez Jarava y su familia -como la compra de unos billetes de avión no disfrutados o una reserva en un hotel de lujo- más allá de las compensaciones.

Ha coincidido con el general Tejera de León al asegurar que "nunca" ha entregado dinero en metálico ni ha hecho transferencias al oficial.

Este caso finalizará este jueves con las conclusiones definitivas. EFE