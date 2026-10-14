Espana agencias

El general del caso Cuarteles niega haber ordenado contratar al empresario Tejera de León

Guardar

Madrid, 14 oct (EFE).- El teniente general Pedro Vázquez Jarava ha asegurado este miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid que "jamás" dio una orden a los jefes de comandancia de la Guardia Civil para que contrataran obras con las empresas de Ángel Ramón Tejera de León 'Mon', con quien ha rebajado su grado de relación de amistad a algo completamente "circunstancial".

Así lo ha señalado en el juicio del caso Cuarteles donde se investiga si Jarava favoreció al empresario Tejera de León con la adjudicación irregular de 120 contratos menores entre 2008 y 2019 en 13 comandancias repartidas por el territorio español por un valor total de 3,3 millones de euros, presuntamente a cambio de dádivas como viajes, estancia en hoteles o entregas de dinero en efectivo.

PUBLICIDAD

El alto mando retirado ha explicado que tan solo recomendaba probar los métodos del corcho proyectado ofrecido por el empresario y ha ratificado que "jamas había oído que una recomendación era una orden".

Además, ha recordado que el empresario llevaba muchos años trabajando para el instituto armado, con obras de más de un millón de euros entre 2008 y 2015, y ha precisado que todas las actuaciones de 'Mon' "estaban bien hechas y bien documentadas".

PUBLICIDAD

De todos modos, ha negado que sus recomendaciones fueran fruto de una amistad entre ambos y ha indicado que los presuntos regalos o dádivas recibidos eran "compensaciones".

Por ejemplo, ha explicado, el empresario pagaba los vuelos a las finales de la Champions League en Cardiff y Milán, mientras que él compraba las entradas, si bien no ha podido entregar justificantes de esas adquisiciones porque "las pagaba en efectivo directamente en la oficina del Real Madrid".

También ha negado haber recibido pagos en metálico por parte del empresario.

Y ha enfatizado: "Cualquier cosa que él me ha pagado, yo he pagado otra de inmediato porque nunca he querido aceptar nada".

Ha relatado que su relación con 'Mon' se remonta a 2016 durante un partido de fútbol y ha definido su amistad como algo "circunstancial" por su mutua afición por el fútbol y a las partidas de mus en las que coincidían ocasionalmente en restaurantes "con más gente".

Durante el juicio ha declarado también el propio empresario Tejera de León, quien ha manifestado que no necesitaba a Vázquez Jarava, dado que lleva "toda la vida trabajando para la Guardia Civil", a la vez que ha recalcado que las contrataciones eran directamente con las comandancias.

No obstante, 'Mon' ha relatado que, tras estos 30 años en los que lleva desempeñando obras para el instituto armado, tenía muchos amigos dentro del cuerpo, algunos de ellos altos cargos, a los que "les pedía que recomendaran las empresas a las comandancias".

Frente a las manifestaciones del general, 'Mon' sí ha calificado la relación entre ambos de "amistad", lo que llevaba al empresario a tener "detalles" con Vázquez Jarava y su familia -como la compra de unos billetes de avión no disfrutados o una reserva en un hotel de lujo- más allá de las compensaciones.

Ha coincidido con el general Tejera de León al asegurar que "nunca" ha entregado dinero en metálico ni ha hecho transferencias al oficial.

Este caso finalizará este jueves con las conclusiones definitivas. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El futuro de ‘El caballero de los Siete Reinos’ ya está escrito: la ventaja que podría salvarlo del final de ‘Juego de Tronos’

La polémica en torno al declive de la serie original persigue a los ‘spin-offs’ que la suceden

El futuro de ‘El caballero de los Siete Reinos’ ya está escrito: la ventaja que podría salvarlo del final de ‘Juego de Tronos’

Elecciones generales de 2026, en directo: última hora sobre las coaliciones para el 29-N, encuestas y la visita de los reyes en Melilla

Miércoles de CIS y de negociaciones en la izquierda para tratar de alcanzar un consenso. La campaña continúa hablando de la ley de nietos y de las pensiones

Elecciones generales de 2026, en directo: última hora sobre las coaliciones para el 29-N, encuestas y la visita de los reyes en Melilla

Los reyes Felipe y Letizia repiten el baño de masas de Ceuta en Melilla: una vecina le regala un abanico a la reina para combatir el calor

Tras pasar la noche en Ceuta, los monarcas recrearán un recorrido muy similar por Melilla para conocer a sus ciudadanos

Los reyes Felipe y Letizia repiten el baño de masas de Ceuta en Melilla: una vecina le regala un abanico a la reina para combatir el calor

La técnica del cirujano español Diego González Rivas con la que ha sido operado el Papa León XIV de cáncer de pulmón: “Una incisión de tres centímetros”

El doctor González Rivas desarrolló Uniportal VATS en A Coruña en 2010

La técnica del cirujano español Diego González Rivas con la que ha sido operado el Papa León XIV de cáncer de pulmón: “Una incisión de tres centímetros”

La Aemet advierte de un cambio radical este fin de semana: una dana dejará fuertes lluvias y un desplome de las temperaturas

El litoral mediterráneo, Baleares y el interior peninsular serán las zonas más afectadas por la inestabilidad

La Aemet advierte de un cambio radical este fin de semana: una dana dejará fuertes lluvias y un desplome de las temperaturas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales de 2026, en directo: última hora sobre las coaliciones para el 29-N, encuestas y la visita de los reyes en Melilla

Elecciones generales de 2026, en directo: última hora sobre las coaliciones para el 29-N, encuestas y la visita de los reyes en Melilla

La Fragata Santa María lidera la operación Atalanta tras superar su avería que la apartó del seguimiento a los buques militares de Marruecos

Ha salido el CIS: el PSOE ganaría las elecciones generales con más de 11,8 puntos sobre el PP y Vox se dispara al 17%

Imbroda entrega al Rey la Llave de Oro de Melilla y reclama al Gobierno respuestas “más contundentes”: “Nadie puede violar la soberanía nacional y no esperar consecuencias”

Quién es Sergi Vélez, la pareja de la portavoz del PSOE: tiene decenas de pisos en España y empresas en latinoamérica

ECONOMÍA

A la venta una isla en Ávila: un castillo de 1923 con once dormitorios por 3,25 millones de euros

A la venta una isla en Ávila: un castillo de 1923 con once dormitorios por 3,25 millones de euros

La Seguridad Social concede una pensión vitalicia a hijos solteros mayores de 45 años que cuidaron a sus padres antes de morir

El índice para actualizar los alquileres toca su máximo el mes del desahucio de Maricarmen y la acampada de Sol: tu casero puede subirte hasta un 2,54%

El SEPE abona un subsidio por insuficiencia de cotización: cuánto se puede cobrar sin el tiempo mínimo para el paro

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre la Roma y el Real Madrid: Mourinho vuelve al Olímpico con un equipo que gana, pero no convence

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre la Roma y el Real Madrid: Mourinho vuelve al Olímpico con un equipo que gana, pero no convence

Matan a tiros a un zorro que se había convertido en la mascota de un equipo de fútbol en Suiza: “Son los humanos los que estaban en su campo”

Mourinho, el emperador romano que se marchó con la corona de laurel y regresa al Coliseo como un rival de Champions vestido de blanco

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Galatasaray en Champions

El Villarreal remonta el duelo ante el Nápoles y se reencuentra con la victoria en Champions