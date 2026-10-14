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Docentes y expertos piden cultivar la curiosidad para usar la IA con espíritu crítico

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Madrid, 14 oct (EFE).- Docentes, expertos educativos y dirigentes de empresas tecnológicas reclaman cultivar la curiosidad y la mentalidad reflexiva para utilizar la Inteligencia Artificial (IA) con espíritu crítico, para detectar sus sesgos o el riesgo de que esta tecnología acabe homogeneizando un pensamiento.

La llegada de la IA a las aulas y una forma diferente de aprender ha provocado que el profesorado cambie la forma de enseñar y durante las jornadas 'El Futuro de la Educación en la era de la Tecnología', organizadas este miércoles por Amazon y Amazon Web Services (AWS), instituciones públicas y privadas han coincidido en que la demanda de preparación es urgente.

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"Progresamos adecuadamente, aunque aún nos queda muchísimo", señala a EFE José María Pérez, profesor del IES Alonso de Madrigal de Ávila, tras recoger este miércoles uno de los premios National Teacher Prize que se han otorgado junto con la Fundación Varkey por la contribución a la innovación educativa en las disciplinas STEM.

La secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Teresa Riesgo, aboga por la formación continua y el director del Centro de Innovación y Tecnificación de Alto Rendimiento de FP, Manuel Marrero, del Ministerio de Educación y Formación Profesional, reconoce que "hay un desajuste y hay que hacer un esfuerzo".

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Ha explicado que en España hay 75 centros de FP públicos con aulas inmersivas y con tecnologías punteras pero queda "democratizarlas" por toda la red.

 "La formación de talento en tecnologías, ciencias, matemáticas e ingeniería es un gran reto para el desarrollo de las empresas", ha recalcado Riesgo.

Y es que actualmente más del 30 % de las empresas tienen dificultades para encontrar personal con habilidades técnicas —un porcentaje que se eleva al 34 % cuando se trata específicamente de perfiles con conocimientos en inteligencia artificial—.

Además tardan de media 5,8 meses en cubrir vacantes que requieren competencias digitales, según ha explicado la directora general de AWS para España y Portugal, Suzana Curic.

"Las empresas estarían dispuestas a pagar hasta un 33 % más en salarios para atraer talento cualificado en tecnologías de la nube, ciberseguridad e inteligencia artificial generativa", ha recalcado.

Para fomentar la formación en competencias digitales el Ministerio de Educación firmó en 2025 un Memorando de Entendimiento con Amazon con el compromiso de que en 2027 medio millón de alumnos de entre 11 y 25 años recibieran estos apoyos. Actualmente son 280.000 estudiantes los que se han beneficiado.

Gabriel de 21 años y estudiante de tercero de Ingeniería Informática en Madrid y Antonio de 19 años y en segundo del Grado Medio de Mecanizado en Zaragoza son dos de ejemplos de estos estudiantes formados, que además han sido premiados por dos proyectos transgresores.

"Yo propuse un sistema para que los recibos o pólizas de seguro pudieran ser entendidos por personas con menor conocimiento técnico; que la IA lo transformara en un lenguaje más coloquial", explica a EFE Gabriel mientras Antonio señala que desarrolló con sus compañeros un proyecto para poder mandar a la IA una imagen o la descripción de un objeto y lo imprimiera en 3D.

Los expertos señalan que el futuro de España se construye no solo con tecnologías sino también con personas: "Necesitamos personas inquietas y curiosas, capaces dar un paso adelante para prosperar", señala Riesgo.

"Debemos formar a jóvenes y docentes no solo en conocimientos y habilidades sino también en la mentalidad de la curiosidad y de la responsabilidad. Y el docente es clave, debe actuar más como un 'coach' o entrenador", insistía Elena Gorostiza, cofundadora de Generación Code, empresa que ofrece talleres a alumnos y docentes para centros públicos y privados.

 "Impulsar la mentalidad reflexiva y el empoderamiento del estudiante frente a la IA, así se puede crear un estudiante con un potencial humano mayor", señala.

Sofía Silva, portavoz nacional del centro joven de pensamiento 'Lideremos', recuerda que el rendimiento de un alumno puede bajar hasta un 17 % si solo trabaja con IA y no incluye un trabajo manual.

En este sentido, Cristina Mateo, profesora de Lengua y Literatura del SchoolHouse Montessori de Zaragoza y mención de honor en los premios de Secundaria explica a EFE cómo usa la IA para dar "superpoderes" a sus alumnos y alumnas y apuesta por una enseñanza "desenchufada", con papel, lectoescritura y comunicación oral hasta los 11 años.

A partir de esa edad su clase ha sido capaz de reinterpretar Don Quijote de Mancha: con lecturas de fragmentos, escribiendo el diario de Sancho Panza o con una entrevista a Don Quijote "para hablar de la salud mental y ponerles en el lugar de otra persona", explica.

"Hacemos un proceso profundo de reflexión y de análisis y la IA nos sirve como herramienta para enriquecer las tareas (con vídeos e imágenes) o también de inclusión", recalca.EFE

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