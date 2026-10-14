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Colombia captura dos oros más en la velocidad de los Juegos Mundiales de Patinaje

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Asunción, 13 oct (EFE).- Las colombianas Kollin Castro y Manuela Saldarriaga le dieron este martes dos nuevas medallas a su país en el esprint de 1.000 metros de los Juegos Mundiales de Patinaje, que se celebrarán hasta el domingo próximo en Paraguay.

Castro voló sobre la pista a cielo abierto del Comité Olímpico Paraguayo (COP) y se colgó el oro en la categoría adulta con un tiempo de 1 minuto 27 segundos 882 centésimas.

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La estadounidense Corinne Stoddard (1.28.180) y la chilena Catalina Lorca (1 minuto 28 segundos 327 centésimas) completaron el podio.

En división juvenil de esta prueba, la italiana Sofia Paola Chiumiento ganó el oro con tiempo de 1.28.188, por delante de la colombiana Manuela Saldarriaga (1.29.159) y la taiwanesa Wan-Xin Yan (1 minuto 29 segundos 179 centésimas).

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Mientras que el oro de la categoría masculina juvenil fue para el italiano Giorgio Ghisio, que detuvo los cronos en 1.24.815, seguido del taiwanés Wei-Ning Chuang (1 minuto 24 segundos 939 centésimas) y del portugués Rafael Silva (1 minuto 25 segundos 800 centésimas).

En la división masculina adulta también dominó Italia, esta vez por intermedio del velocista Duccio Marsili (1 minuto 21 segundos 918 centésimas), a quien escoltaron el indio Anandkumar Vlkumar (1 minuto 21 segundos 922 centésimas) y el taiwanés Chia-Cheng Tseng (1 minuto 22 segundos 343 centésimas). EFE

(foto)

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