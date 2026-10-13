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Vivas agradece Marcos Fernández (Espanyol) la dedicatoria de su primer gol a la ciudad

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Ceuta, 13 oct (EFE).- El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha agradecido al exjugador de la AD Ceuta y actual futbolista del Espanyol Marcos Fernández su gesto de dedicar su primer gol en la máxima categoría del fútbol profesional a la ciudad ceutí.

Durante un contacto telefónico, el presidente le ha trasladado el reconocimiento y el cariño de una ciudad que "sigue sintiéndolo como uno de los suyos", ya que el jugador estuvo la pasada temporada en el Ceuta cedido por el club catalán, según ha informado el Gobierno ceutí.

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El futbolista catalán logró su primer gol con el Espanyol en la máxima categoría el pasado 6 de septiembre y supuso el empate a uno contra el Sevilla, tras lo cual mostró una camiseta donde se leía 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende'.

Marcos Fernández ha reiterado su amor por Ceuta con un mensaje que refleja el vínculo que mantiene con la ciudad, a la que lleva "siempre en el corazón" y a la que envía "toda la fuerza posible en estos momentos difíciles del que estoy seguro saldrá con la fuerza de los ceutíes”, señala el Gobierno ceutí.

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Como muestra de este agradecimiento, coincidiendo con el encuentro de su equipo jugó el pasado viernes frente al Málaga, se le ha hecho entrega de una figura de Hércules, profundamente vinculada a la identidad de Ceuta y que "representa también los lazos de afecto que permanecen más allá del deporte y de la distancia".

La figura lleva una dedicatoria que expresa el sentir de toda la ciudad: "la Ciudad Autónoma de Ceuta a Marcos Fernández, por llevar siempre a Ceuta en el corazón, ésta será siempre tu casa". EFE

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