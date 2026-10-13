Ustec y STEs-i impulsarán un bloque educativo en la huelga general del 11 de noviembre

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Barcelona, 13 oct (EFE).- El sindicato de docentes Ustec de Cataluña y la confederación sindical STEs-Intersindical (STEs-I) llevarán a la huelga general por el derecho a la vivienda del 11 de noviembre un bloque educativo para reclamar mejoras en la educación pública.

Así lo han informado ambas organizaciones en un comunicado este martes, en el que defienden que el profesorado y el conjunto del personal educativo cuenten con una presencia "propia" en la movilización para visibilizar sus reivindicaciones.

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El coordinador de Acción Sindical de Ustec, Andreu Mumbrú, ha hecho hincapié en que una atención adecuada al alumnado "requiere profesionales suficientes y unas condiciones de trabajo que permitan responder a una realidad educativa cada vez más diversa".

Por su parte, el portavoz de STEPV-Intersindical Valenciana, Marc Candela, ha destacado que el encarecimiento de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo "afectan directamente a quienes trabajan en los centros y no pueden desligarse de las reivindicaciones laborales del sector".

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Ante este escenario, Ustec y STEs-i proponen diez medidas reforzar la educación pública, entre las que destacan la reversión del recorte en las pagas extraordinarias, la recuperación del poder adquisitivo perdido desde 2012 y la vinculación de los salarios al IPC.

Asimismo, también reclaman recuperar la jubilación voluntaria a los 60 años para todo el profesorado, una solución efectiva para el personal interino "en abuso de temporalidad", seis días anuales retribuidos de asuntos particulares o una reducción progresiva de las ratios y de las horas lectivas, entre otras demandas. EFE

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