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Un nuevo atlas de migración de aves en España recopila un siglo de información científica

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Madrid, 13 oct (EFE).- SEO/BirdLife ha presentado este martes la obra 'Atlas de Migración: Comportamiento espacial y dinámica temporal de las aves en España', una publicación "de referencia" sobre los movimientos de las aves a escala nacional que reúne más de un siglo de información científica sobre el comportamiento de 342 especies.

Elaborado en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), el atlas analiza información de la avifauna española recopilada por el Centro de Migración de Aves (CMA) entre 1905 y 2025.

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La obra, que cuenta con una web interactiva conectada a la base de datos del CMA, se construye sobre 10.377.716 registros correspondientes a 487 taxones, datos obtenidos por "miles de anilladores y colaboradores", ha señalado SEO/BirdLife en una nota de prensa.

Aunque "buena parte" de la información ya está integrada en "distintas iniciativas europeas", ha dicho durante la presentación el secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán, este atlas "constituye un hito" para conocer los movimientos de las aves en España.

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También ha destacado la "larga tradición" del país en el estudio de la migración de aves por el "privilegiado lugar geográfico" que ocupa en los pasillos migratorios.

El secretario de Estado ha recordado que estas aves son "excelentes indicadores del estado de los ecosistemas" y ha añadido que "comprender cómo cambian sus patrones migratorios resulta imprescindible hoy para medir en tiempo real los efectos del cambio climático".

De hecho, SEO/BirdLife ha señalado que la principal conclusión del atlas es que este fenómeno está repercutiendo "en la biología y comportamiento de las aves" y que especies como la golondrina común, el milano negro, el águila calzada o la cigüeña blanca "están acortando o modificando sus viajes".

En esa misma línea, la directora Ejecutiva de la ONG Asunción Ruiz, que ha tildado la publicación de "una de las obras científicas más ambiciosas", ha dicho que "es una ventana privilegiada" para ver cómo está cambiando el planeta.

Ha hablado de España como "un puente entre Europa y África" para que las aves descansen, se alimenten o pasen el invierno, y ha advertido de que, cuando modifican sus rutas, están dando información esencial.

En ese sentido, ha pedido que la ciencia ocupe "un lugar central" en las políticas publicas y que el atlas tenga consecuencias sobre la planificación del territorio para que las rutas migratorias y los corredores ecológicos "dejen de ser secundarios".

Asimismo, ha recordado el papel de las comunidades autónomas en la protección de la biodiversidad, ya que, ha dicho, tienen las competencias transferidas.

Por su parte, Morán ha advertido de que "la acción política se aleja cada vez a más velocidad del sentimiento ciudadano" en la Unión Europea donde, según el último Eurobarómetro, "más del 90 % de los ciudadanos considera que la biodiversidad debe ser uno de los elementos fundamentales de acción del conjunto de las instituciones".

El secretario de Estado ha hecho hincapié en que "los mejores resultados para la conservación nacen de la colaboración entre administraciones públicas, comunidad científica y sociedad civil".

Y ha concluido diciendo que el capital natural es "el capital más importante que las generaciones pasadas, presentes y futuras puedan atesorar". EFE

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