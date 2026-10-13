Siete embarcaciones con 101 migrantes interceptadas frente a las costas de Cartagena

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Murcia, 13 oct (EFE).- Salvamento Marítimo, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera han interceptado durante la jornada de ayer lunes un total de siete embarcaciones con 101 migrantes a bordo frente a las costas de Cartagena (Murcia), entre ellos 83 varones adultos, 4 mujeres y 14 menores, según la información facilitada este martes por la Delegación del Gobierno.

Los ocupantes de las dos primeras embarcaciones, con 10 y 42 personas, respectivamente, fueron interceptados por patrullas de la Guardia Civil, movilizadas hacia los puntos de desembarco de Cala Reona y Punta de la Espada, en Cabo de Palos, tras la detección de las pateras por el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE).

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Las otras cinco embarcaciones, que transportaban a siete, once, nueve, doce y diez personas, fueron localizadas e interceptadas en alta mar por efectivos del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y Vigilancia Aduanera.

Estas últimas actuaciones se desarrollaron a una distancia de entre diez y quince millas náuticas de Monte Cenizas, en el término municipal de Cartagena.

Tras las interceptaciones, los 101 migrantes fueron trasladados al puerto de Cartagena, donde recibieron asistencia de Cruz Roja. El personal sanitario ha certificado que todos se encontraban en buen estado de salud.

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Posteriormente, los migrantes fueron entregados a la Policía Nacional para la realización de los trámites administrativos correspondientes. EFE