Rescatan a 84 migrantes en seis pateras llegadas a Formentera, Ibiza y Cabrera

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(Actualiza la PM2032 con dos nuevas pateras llegadas a Formentera con 20 migrantes a bordo)

Palma/Ibiza, 13 oct (EFE).- Los servicios de emergencias y las fuerzas de seguridad han rescatado a un total de 84 migrantes llegados este martes en seis pateras a Formentera, Cabrera e Ibiza.

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La primera intervención ha sido el rescate de 19 personas de origen magrebí en una patera a 19 millas al sur de Formentera, sobre las 00:45 horas, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

Sobre las 5:30 horas, una patrulla de seguridad ciudadana de la Policía Nacional ha interceptado a 13 personas de origen magrebí en el puerto de Ibiza, en la Marina Botafoc.

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A las 5:40 horas han rescatado a otras 19 personas de origen magrebí en otra embarcación a 2,6 millas al sureste de Cabrera.

La cuarta intervención ha sido a las 6:22 horas, cuando han interceptado a 13 migrantes magrebíes en tierra, en el Pilar de la Mola, en Formentera.

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A las 11:26 horas, la Guardia Civil ha llevado a cabo el rescate de una quinta embarcación a 0,5 millas al sureste de Formentera con 12 magrebíes a bordo.

Por último, a las 11:15 horas, el instituto armado ha localizado en tierra, en la playa del Hotel Riu la Mola, en la pitiusa menor, a un grupo de 8 magrebíes llegados a bordo de una embarcación.

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En lo que va de año han llegado al archipiélago 364 pateras con 6.625 migrantes, según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.

En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

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