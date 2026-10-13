Rescatan a 64 migrantes en cuatro pateras llegadas a Formentera, Ibiza y Cabrera

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(Actualiza la NA2015 con información de otras tres pateras)

Palma/Ibiza, 13 oct (EFE).- Los servicios de emergencias y las fuerzas de seguridad han rescatado en el mar o bien han interceptado en tierra a un total de 64 migrantes llegados este martes en cuatro pateras distintas a Formentera, Cabrera e Ibiza.

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La primera intervención ha sido el rescate de 19 personas de origen magrebí en una patera a 19 millas al sur de Formentera, sobre las 00:45 horas, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

A las 5:40 horas han rescatado a otras 19 personas de origen magrebí en otra embarcación a 2,6 millas al sureste de Cabrera.

Sobre las 5:30 horas, una patrulla de seguridad ciudadana de la Policía Nacional ha interceptado a 13 personas de origen magrebí en el puerto de Ibiza, en la Marina Botafoc.

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La última intervención ha sido a las 6:22 horas, cuando han interceptado a 13 migrantes magrebíes en tierra, en el Pilar de la Mola, en Formentera.

En lo que va de año han llegado al archipiélago 362 pateras con 6.605 migrantes, según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.

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En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

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