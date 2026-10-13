Podemos denuncia "devoluciones ilegales" de migrantes ante la llegada de los reyes a Ceuta

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Madrid, 13 oct (EFE).- La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al Gobierno de realizar "devoluciones ilegales" de migrantes en Ceuta ante la visita de los reyes este martes a la ciudad autónoma.

En una rueda de prensa del Congreso, la también diputada de Podemos se ha hecho eco de informaciones de distintos medios de comunicación que aseguran que "el gobierno de Sánchez está realizando devoluciones ilegales en la frontera" y ha señalado que según estas noticias "son los propios policías quienes les están diciendo que esas devoluciones ilegales son el marco de un acuerdo entre el gobierno de España y Marruecos".

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"Es un ejemplo más de la falta de transparencia y de cómo este gobierno está vulnerando derechos humanos en la frontera", ha afirmado.

Por su parte, el diputado de Sumar Gerardo Pisarello, de los comunes, se ha referido en otra rueda de prensa a la visita de los reyes y ha dicho que "llega cuando llega" y que los que tienen que trabajar son los partidos políticos: "No nos distraigamos con visitas", ha concluido. EFE

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