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Obras de Picasso, Miró o Tàpies en una muestra exclusiva de la Colección Abanca en Burgos

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Burgos, 13 oct (EFE).- Obras maestras de Picasso, Miró, Tàpies, Mallo, Chillida, Barceló o Navarro componen 'Huellas del tiempo', una exposición con cerca de 70 piezas seleccionadas de la Colección Abanca que, desdoblada entre la Sala Beato Valentín Palencia de la Catedral y el Arco de Santa María, recorre en Burgos la historia del arte contemporáneo de los siglos XX y XXI.

La Colección Abanca, con más de 1.500 obras de arte contemporáneo, se muestra en 'Huellas del tiempo' por primera vez en Burgos en una exposición se ha concebido atendiendo a la riqueza histórica y patrimonial de la catedral gótica y el emblemático Arco, antigua puerta de la ciudad amurallada.

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Diego Cascón, el comisario de la muestra, ha explicado en una visita con los periodistas, previa a la inauguración que tendrá lugar esta tarde a las 19:00, que el proyecto expositivo ofrece un recorrido por la historia del arte contemporáneo desde las primera vanguardias hasta lo más contemporáneo.

La exposición se inicia con 'Visiones maestras', en la Sala Beato Valentín Palencia, que ofrece una visita cronológica por el arte de los siglos XX y XXI, con obras de Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris, Giorgio de Chirico, Joan Miró, Maruja Mallo, Antonio Saura, Antonio Tàpies o Miquel Barceló.

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Esta primera parte de la muestra, que reúne 32 obras de 29 creadores, se acerca a la evolución de la pintura y las artes escénicas, y arranca de la mano de las vanguardias artísticas de principios del siglo XX, desde el cubismo hasta el surrealismo.

Destacan piezas como 'Paquet de tabac et verre' de Picasso, 'Verre et raisin' de Braque o 'Le raisin noir' de Juan Gris, pero también creaciones como 'Le trouble du thaumaturge' de Giorgio de Chirico o 'Vases communicants' de Max Ernst.

La segunda sección aborda el arte en España a partir de los años '50, cuando un grupo de artistas, impulsores del grupo El Paso, se atreven con códigos internacionales que son novedosos frente al academicismo de un país que acaba de salir de la dura posguerra.

Antonio Saura, Manolo Millares, Antoni Tàpies, Baltasar Lobo y Eduardo Chillida son algunos de los exponentes artísticos de esta etapa, que da paso a piezas de mayor formato y "una explosión de color", ya en los años 80, de la mano de Miquel Bareló, Luis Gordillo o Soledad Sevilla.

La última sección de 'Visiones maestras' la ocupan artistas con una visión más fotográfica del arte, con propuestas como 'Místico', de Darío Villalba, y otras de renovación pictórica como 'Jerusalem' de Antonio Murano.

La segunda parte de la muestra, 'Espacio Escultura', compuesta por las obras más contemporáneas de la Colección Abanca, reúne 37 piezas de 25 artistas con escultura, instalaciones artísticas y una selección de fotografías y cuadros que funcionan como complemento y soporte plástico al volumen.

La propuesta busca un interacción con el espacio, en concreto, con la particular arquitectura del Arco de Santa María, una sala de exposiciones única, que cuenta con un patio -rodeado de espacio expositivo con ventanas-, y una segunda planta, abierta sobre el mismo, lo que permite la interacción de las obras.

La instalación 'Kiss my eyes (with chairs)' del portugués Julião Sarmento; las arquitecturas de hierro de Miquel Navarro; y las figuras de Carlos Rial ocupan el espacio inferior, mientras que en el superior se exponen obras de Eugenio Fernández Granell, Cristino Mallo, Luis Caruncho, José María de Labra.

El comisario de la muestra ha destacado una colección de seis cabezas, como resumen de la historia del arte del siglo XX a través de bustos; y el cierre de la muestra de la mano de obras geométricas,  y composiciones que invitan a reflexionar sobre la evolución de la sociedad.

La exposición 'Huellas del tiempo', organizada por la Colección Abanca, el Ayuntamiento de Burgos y el Cabildo Catedralicio, se inaugura esta tarde en un acto al que asistirán Gabriel González, director general Comercial de Abanca; la alcaldesa, Cristina Ayala; el arzobispo de Burgos, Mario Iceta; y el deán de la Catedral, Félix Castro.

Estará abierta al público desde el 14 de octubre hasta el 10 de enero de 2027. EFE

(Foto) (Vídeo)

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