Ndukwe, de villano a héroe en su primera titularidad con el Levante

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Valencia, 13 oct (EFE).- El defensa austríaco Ifeanyi Ndukwe vivió ante el Sevilla FC una montaña rusa de emociones en su estreno como titular con el Levante, ya que, a sus 18 años, pasó de cometer un grave error que propició el primer gol del conjunto andaluz a convertirse en el protagonista del empate definitivo, con un tanto en el minuto 100 que permitió al equipo valenciano rescatar un punto (3-3).

El central granota quedó señalado en el minuto 13, cuando un pase atrás demasiado corto hacia el guardameta Ryan fue interceptado por el delantero Robbie Ure, que aprovechó el fallo para adelantar al Sevilla.

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Fue un estreno complicado en el Ciutat de València para un futbolista que afrontaba su primera titularidad liguera con el Levante y que tuvo que convivir durante el encuentro con el peso de un error que condicionó el inicio del partido.

Sin embargo, Ndukwe demostró capacidad de reacción y no se escondió tras su error. En un desenlace frenético, con tres goles en el tiempo añadido, el defensa se incorporó al ataque y encontró su recompensa en el minuto 100, cuando culminó la última ofensiva levantinista para establecer el 3-3 definitivo al aprovechar un rechace en el área.

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El técnico del Levante, Luís Castro, defendió al joven central después del encuentro y destacó su fortaleza mental para sobreponerse al fallo, así como su capacidad para competir y ganar duelos.

“Ver cómo ha jugado un jugador de su edad que comete este fallo te da una idea de lo que puede llegar a ser. No es el primero ni va a ser el último en cometer un error que cueste un gol”, indicó el entrenador del Levante tras el partido.

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El zaguero, que llegó este verano cedido por el Liverpool para disputar la temporada 2026-27, sólo había participado en dos encuentros anteriores con el Levante, en ambos casos como suplente y, en cambio, ante el Sevilla FC completó el partido.

Ndukwe afrontó el encuentro tras sus compromisos internacionales con Austria sub 21. El defensa participó la semana pasada en el encuentro clasificatorio para el campeonato de Europa frente a Gales, en el que entró en el minuto 69 de la contundente victoria austríaca por 1-7. EFE

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