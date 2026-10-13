Morán defiende la cooperación iberoamericana para afrontar los riesgos hidrometeorológicos

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Madrid, 13 oct (EFE).- El secretario de Estado de Medioambiente, Hugo Morán, ha defendido este martes la importancia de reforzar la cooperación entre los países iberoamericanos y la coordinación entre los sectores del agua, la meteorología y la protección civil para mejorar la anticipación y la respuesta ante los riesgos hidrometeorológicos.

Durante la inauguración en Madrid de la III Reunión Conjunta de la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA) y la Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos (CIMHET), Morán ha subrayado la necesidad de aprovechar la experiencia y las capacidades técnicas de los países participantes para mejorar la anticipación y la toma de decisiones.

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El secretario de Estado ha destacado asimismo la importancia de la Agenda Medioambiental Iberoamericana (aprobada el pasado mes de marzo) como marco para impulsar iniciativas regionales.

Según ha detallado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) a través de un comunicado, España contribuye a este trabajo a través de las secretarías técnicas permanentes de CODIA y CIMHET y mediante "el intercambio de su experiencia".

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Entre las herramientas que proporciona el país destacan los Sistemas Automáticos de Información Hidrológica (SAIH), que proporcionan datos en tiempo real sobre precipitaciones, caudales y embalses; los Planes Especiales de Sequía y los sistemas de absorción, predicción y alerta meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En este sentido, la directora de Aemet, Alicia López Rejas, ha destacado la coordinación entre los servicios meteorológicos e hidrológicos y ha puesto en valor las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial para mejorar la gestión de estos desafíos.

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"No se trata solo de disponer de tecnología avanzada, sino de saber aprovechar su potencial para mejorar las decisiones", ha indicado la directora general del Agua, María Dolores Pascual, quien ha advertido de que la inteligencia artificial puede contribuir a mejorar y facilitar el trabajo, "siempre que se disponga de redes de observación adecuadas y profesionales capacitados".

Pascual ha defendido el papel de la Agenda Medioambiental Iberoamericana como hoja de ruta para trasladar las prioridades compartidas a proyectos "concretos y sostenibles".

La reunión de este martes da paso a los próximos encuentros entre ambas redes: la XXI reunión de CIMHET, que se celebrará en Córdoba del 14 al 16 de octubre, y la XXVII reunión de CODIA, en Zaragoza, donde se dará continuidad al trabajo para avanzar en las prioridades compartidas y en el desarrollo de actuaciones conjuntas. EFE

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