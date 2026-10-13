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La mirada póstuma de Fatma Hassona sobre el genocidio en Gaza resurge en Málaga

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Málaga, 13 oct (EFE).- La mirada con la que la fotoperiodista palestina Fatima Hassona, asesinada por un bombardeo israelí en abril de 2025, quiso mostrar al mundo la destrucción y el genocidio en Gaza resurge ahora en una exposición inédita en España con medio centenar de imágenes que se inaugura este miércoles en Málaga.

La muestra instalada en la sede de la Alianza Francesa como preludio del 32 Festival de Cine Francés de Málaga estará acompañada de la proyección este martes del documental 'Put your soul on your hand and walk' ('Pon tu alma en tu mano y anda'), dirigido por la franco-iraní Sepideh Farsi, y que muestra la relación entre ambas a través de videollamadas.

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Farsi ha explicado en rueda de prensa que "el azar" la conectó con Hassona, cuando en abril de 2024 le "perturbó" la ausencia "de la voz palestina en todo el mundo" e intentó acceder a Gaza, pero se encontró "con las fronteras cerradas por Israel".

"El vínculo que se estableció entre nosotras fue de una sororidad automática, más allá de que fuéramos de generaciones diferentes", ha añadido la cineasta, que al conocer la obra de Hassona descubrió "una madurez increíble y una ternura muy especial, pero también un rigor, una técnica y una gran maestría a pesar de su edad".

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En alguna de sus últimas conversaciones le preguntó si dejaría Gaza y le contestó que no, "porque era lo único que tenía", y al interesarse por cómo era tomar fotografías allí, le dijo que era "como ponerse el alma en la mano y caminar", de ahí el título del documental.

De las fotos de Hassona, a Farsi le impacta especialmente que "hay una relación muy fuerte entre la vida y la destrucción", como en una de las imágenes expuestas en Málaga, en la que se ven las sombrillas de colores en un mercado delante de un edificio demolido por las bombas, "porque la vida resurge entre los escombros".

"Ella quería llamar la atención sobre el genocidio, y mostrar la vida entre tanto gris y tanta destrucción. En su arte había un sistema. Recibí varios centenares de fotos suyas y había una serie de fachadas destruidas, otra de niños jugando entre los escombros y otra de cosas necesarias para la vida como las alfombras".

Para Farsi, la fotoperiodista "era consciente de que estaba dejando un eco de la voz de Gaza, de que estaba informando al mundo sobre lo que estaba pasando, de que dejaba constancia documentada del genocidio" y, en definitiva de que "estaba documentando la condición humana".

La muerte de Hassona se produjo el 16 de abril de 2025, un día después de que se anunciara que el documental de Farsi había sido seleccionado para una sección paralela del Festival de Cannes.

Misiles israelíes impactaron sobre la casa donde vivía y la fotógrafa murió junto a otros seis miembros de su familia, entre ellos su hermana, embarazada de seis meses, y su hermano de 10 años.

"Hasta que los archivos del ejército israelí sean accesibles, será una incógnita por qué hubo ese ataque selectivo contra su casa", ha señalado Farsi, que ha recordado que "el nombre de Fatma no se mencionó cuando se seleccionó la película en Cannes para proteger su identidad".

"Es cierto que, semanas antes, ella había dado una entrevista a Al Jazeera, en la que, a cara descubierta, dijo que estaba documentando el genocidio en Gaza, y quizás fue el detonante del ataque".

Farsi ha resaltado que, en octubre de 2025, con el alto el fuego ya vigente, el edificio donde vivía Hassona, que había sido bombardeado, fue demolido completamente, y se ha preguntado "qué huellas intentaban borrar". EFE

(foto) (vídeo)

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