Hallan muerta con signos de violencia una mujer de 82 años en Villamartín (Cádiz)

Villamartín (Cádiz), 13 oct (EFE).- La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer de 82 años cuyo cadáver fue hallado con golpes en su casa de Villamartín (Cádiz).
Fuentes de la Guardia Civil han señalado a EFE que, por el momento, no se descarta ninguna línea de investigación.
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La mujer vivía sola y fue un familiar quien dio la voz de alarma al llevar un tiempo sin verla. Tras el aviso, se produjo el hallazgo del cadáver en su domicilio.
Los agentes están a la espera de los resultados de la autopsia, que deberá aportar información sobre las causas de la muerte. EFE
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