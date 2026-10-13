Gallardo recurre su condena por el contrato a David Sánchez pues no hubo plan preconcebido

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Mérida, 13 oct (EFE).- El expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, ha recurrido la sentencia que le condenó a 18 años de inhabilitación por delitos de prevaricación administrativa relacionados con el contrato de David Sánchez al entender que ni hay pruebas de cargo ni existió "un plan preconcebido, ordenado y dirigido" para tal fin.

"Negamos categóricamente que Miguel Ángel Gallardo decidiera, solo o en unión de otros, la creación del puesto con vista a adjudicárselo a David Sánchez", recoge textualmente el recurso de apelación presentado por el abogado del expresidente de la institución provincial ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

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Según se expone, los hechos "indubitablemente acreditados" no conducen "inexorablemente ni con una razonabilidad prevalente al resultado alcanzado", en alusión a la sentencia condenatoria, "y los que sí podrían hacerlo distan, y con mucho, de hallarse demostrados". EFE