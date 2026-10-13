Frente Amplio acuerda que Emilio Delgado sea cabeza de lista por Madrid

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Madrid, 13 oct (EFE).- Los partidos de Frente Amplio han acordado que el cabeza de lista por Madrid sea Emilio Delgado (Más Madrid), con lo que dan un paso más tras el anuncio de que Ada Colau será la candidata a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones.

Así lo han indicado desde la coalición de las cuatro formaciones que integran Frente Amplio -Más Madrid, Comuns, Movimiento Sumar e Izquierda Unida- en un comunicado donde señalan que el acuerdo es un nuevo avance para construir una "alternativa más fuerte, más amplia y más útil". EFE

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