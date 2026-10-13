El tráfico en los aeropuertos españoles de Aena subió el 4,1 % hasta septiembre

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Madrid, 13 oct (EFE).- Los 46 aeropuertos del Grupo Aena en España contabilizaron entre enero y septiembre 257,2 millones de pasajeros, el 4,1 % más que un año antes, por encima de las previsiones de la compañía y nuevo récord de viajeros.

Según las cifras publicadas este martes, el conjunto del grupo (que incorpora también dos helipuertos en España, el aeropuerto de Londres-Luton, el de Leeds Bradford y 17 aeropuertos en Brasil) movió en los nueve primeros meses del año casi 309,9 millones de viajeros, también el 4,1 % más que en esos meses de 2025.

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El crecimiento del tráfico de Aena es uno de los factores que se utilizan -junto con los costes operativos y de capital y las inversiones, entre otros conceptos- para determinar la subida de las tarifas.

Para este año, la empresa avanzó un crecimiento del tráfico en torno al 3 %. Las aerolíneas cuestionan las previsiones del gestor y señalan que Aena suele infravalorar el crecimiento del tráfico aéreo, lo que da como resultado unas tarifas más elevadas de las que consideran ajustadas.

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Los datos acumulados indican también que en el conjunto del grupo hubo 2,6 millones de movimientos de aeronaves, un 3,9 % más, y se transportaron 1,1 millones de toneladas de mercancía, un 2 % menos que en el mismo periodo de 2025.

En España de enero a septiembre se operaron 2,15 millones de movimientos de aeronaves, el 4,5 % más, y se transportaron 989.990 toneladas de mercancía, el 0,9 % de crecimiento.

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Solo en septiembre el grupo desplazó 37,67 millones de personas (3,9 % más que en ese mes del año pasado); gestionó 318.246 movimientos de aeronaves, un 4,9 % más que en 2025, y transportó 125.380 toneladas de mercancía, el 5,7 % menos.

En España, en septiembre se registraron 31,67 millones de pasajeros, un 4,2 % más que en el mismo mes de 2025; 263.064 movimientos de aeronaves, un 5,3 % de crecimiento, y se transportaron 111.822 toneladas de mercancía, un 5,7 % menos.

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El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registró el mayor número de pasajeros en septiembre (6,3 millones, el 6,6 % más); seguido de Barcelona-El Prat (5,4 millones, 2,6 % más); Palma de Mallorca (4,2 millones, 2 % más), y Málaga-Costa del Sol (2,8 millones,, 6,8 % más).

El mayor crecimiento se registró en el aeropuerto de Alicante, con casi 2,13 millones de viajeros, el 11,5 % más.

En mercancías, el aeropuerto que alcanzó un mayor volumen de carga transportada en septiembre fue el de Madrid, con 62.417 toneladas, un 13,1 % menos con respecto al mismo mes de 2025. Barcelona computó 18.634 toneladas (6,9 % de crecimiento); Zaragoza, con 17.589 toneladas, creció el 6,8 % y Vitoria, con 6.544 toneladas, avanzó el 12,5 %.

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En Brasil, de enero a septiembre se registraron 34,75 millones de pasajeros, el 3,5 % más, con un alza del 0,6 % en los movimientos de aeronaves y del 1,7 % en la mercancías transportada.

En Londres-Luton de enero a septiembre hubo 14,3 millones de viajeros (el 6,2 % más) aunque la mercancía cayó el 25,8 % por el descenso en el transporte de correo.

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En el aeropuerto de Leeds Bradford (al norte de Inglaterra), que se integró en el Grupo Aena en mayo pasado, se contabilizaron en los nueve meses casi 3,7 millones de viajeros, el 2,9 % más. EFE