El renovado Meins Avenida toma contacto con la Eurocopa ante el MBK Ruzomberok eslovaco

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Salamanca, 13 oct (EFE).- El renovado Club Baloncesto Avenida de Salamanca, ya de la mano de Meins como soporte y patrocinador principal, tomará contacto mañana con una nueva temporada de EuroCup femenina ante el MBK Ruzomberok eslovaco en el pabellón Würzburg-Silvia Domínguez -20:30 horas-.

El conjunto azulón, en el que sólo sigue Claudia Soriano del plantel de la anterior temporada, cuenta en lo disputado esta campaña en Liga Femenina Endesa con un balance de dos victorias y una derrota.

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Un inicio de curso en el que las pupilas de Raquel Romo han cambiado la incertidumbre por la ilusión, con dos triunfos en casa dejando muy buenas sensaciones ante el Cadí La Seu (73-57) y el Inversus Gernika Bizkaia (86-58), mientras que la derrota llegó en la pista del Valencia Basket (82-57), dando la cara durante buena parte del choque ante el vigente campeón.

Todo ello tras un verano que ha supuesto una profunda remodelación del proyecto, que también ha estrenado denominación comercial con la llegada de Meins como patrocinador principal.

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Raquel Romo ha asumido el banquillo, con Pablo García como ayudante, y la plantilla se ha renovado con jugadoras como Marta Canella, Inés Santibáñez, Martina Fassina, Sara Roumy, Stephanie Mawuli, Rebeka Mikulasikova, Emma Johansson y Davinia Ángel, junto a Soriano, de nuevo referencia y estrenando faceta de capitana.

En este inicio, Mawuli y Mikulasikova han asumido buena parte del protagonismo ofensivo, mientras que Canella está aportando dirección y experiencia en un conjunto que busca jugar con ritmo, posesiones cortas y una defensa intensa.

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La eslovaca Mikulasikova anotó 17 puntos en el estreno liguero y Mawuli fue la máxima anotadora en la derrota ante Valencia con 20, asumiendo desde el primer día la responsabilidad de liderar a las charras en la anotación.

El MBK Ruzomberok llega a Salamanca como un rival inédito para el club del Würzburg-Silvia Domínguez y en plena dinámica positiva. El cuadro eslovaco es vigente campeón de su país y permanece invicto después de cuatro jornadas de su competición nacional.

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El encuentro abrirá el Grupo L de la EuroCup Women, que completan el Basket Namur Capitale belga y el C’Chartres francés. La propia EuroCup, en un análisis previo de los emparejamientos publicado en su página, da a Meins Avenida como favorito para llevarse la primera plaza de esta fase.

Dicho partido servirá para medir hasta dónde puede competir en Europa un equipo prácticamente nuevo, que ha empezado a hacerse fuerte en el Würzburg-Silvia Domínguez convirtiendo la tensión de temporadas pasadas en disfrute pero que todavía necesita tiempo para consolidarse.

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En estas, el nuevo fichaje azulón, Kennedy Brown, llamada a potenciar la pintura en el esquema de Romo, podría hacer su debut con las salmantinas. EFE

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