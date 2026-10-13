El PSOE celebrará su Comité Federal este sábado en la localidad madrileña de Fuenlabrada

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Madrid, 13 oct (EFE).- El PSOE celebrará su Comité Federal del próximo sábado en la localidad madrileña de Fuenlabrada, según han informado a EFE fuentes socialistas.

En un principio estaba previsto que la cita -que aún no está convocada oficialmente- se celebrara en la sede del partido de Madrid, en la calle Ferraz.

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Finalmente tendrá lugar en Fuenlabrada, donde el PSOE gobierna desde que se reinstauró la democracia y su actual alcalde, Javier Ayala, es también miembro de la Ejecutiva federal socialista.

En la reunión del Comité, el máximo órgano del partido entre congresos, se ratificarán las listas para las próximas elecciones de 29 de noviembre, así como a Pedro Sánchez como candidato a la Presidencia.

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Sánchez suele intervenir en dos ocasiones ante el Comité cuando este se reúne, una en abierto y otra en privado. No obstante, en esta ocasión, según han detallado fuentes de Ferraz, está previsto que lo haga solo una vez, tras ratificar las listas. EFE