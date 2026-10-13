El MoraBanc, en partido aplazado ante el Joventut, otro equipo sin victorias

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Andorra La Vella, 13 oct (EFE).- El MoraBanc Andorra se enfrenta este miércoles (20 horas), en el partido de la segunda jornada que en su momento fue aplazado por las adversas condiciones meteorológicas, al Asisa Joventut, otro conjunto que, como los andorranos, ha perdido sus dos primeros partidos.

El equipo dirigido por Žan Tabak sigue con la baja del base hispano-brasileño Rafa Luz aún con pubalgia. En sus dos primeros partidos perdió contra el Monbus Obradoiro y en el último contra el Unicaja Málaga en el Martín Carpena.

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Para el técnico de Split, al MoraBanc aún le falta para llegar a su mejor versión. "El equipo jamás estará en el punto dónde quiero que este. Siempre ves margen para mejorar. No estamos en el punto dónde debía estar en está parte de la temporada y todo debido a las lesiones en la pretemporada y también por los jugadores nuevos que tenemos en plantilla, muchos de ellos nuevos en la ACB", aseguró Tabak.

El partido se debía disputar en la segunda jornada y, por tanto, es un encuentro que está bien estudiado por los dos. "La ventaja que este partido lo teníamos ya muy bien estudiado y sólo hace falta refrescarlo. Eso sí, no estamos acostumbrados a competir dos veces a la semana y tenemos que estudiar con preparadores físicos y fisioterapeutas para saber los minutos que dedicamos a los jugadores".

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Pocos cambios hará en la preparación el de Split pese a que los dos equipos llegan con sus primeras urgencías. "El análisis táctico no cambia nada y sí a nivel mental. Málaga también empezó la temporada sin que ellos esperarán este inicio y con el Joventut pasa lo mismo. Los dos son fuertes en su pista y ellos necesitan ganar este partido".

Además elogió al Asisa Joventut que tiene a dos de los mejores bases de la Liga ACB con mucho talento: Ricky Rubio y Nico Laprovittola. "Es un equipo que tiene muchísimo talento y yo creo que tiene jugadores que podemos atacar en su defensa. Encontrar una parte débil es muy problemático para mí, pero en el período dónde estamos nos tenemos que concentrar con nuestras cosas para hacerlas mejor".

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Kassius Robertson y Artem Pustovyi volverán a jugar en un lugar que conocen a la perfección y dónde jugaron juntos. El primero de ellos, el escolta canadiense, aún no encaja en el equipo como demostró en Málaga. "Kassius Robertson lo conozco perfectamente y a Akinjo lo estoy conociendo ahora. Al primero se lo que puede hacer. Son dos posiciones claves para nosotros y tenemos que trabajar para que jueguen más sincronizados y sacar lo máximo de ellos. Intentar dar libertad a Akinjo y no matarle y después encontrar espacios para Kassius. Los dos tienen su talento y necesitamos encontrar la manera para que jueguen bien juntos", aseguró Tabak. EFE

vds/and/og