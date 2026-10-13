El Gobierno Vasco informará a cada víctima de los permisos penitenciarios a presos de ETA

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Vitoria, 13 oct (EFE).- El Gobierno Vasco informará a partir de ahora de forma individual a las víctimas del terrorismo de los permisos penitenciarios de los presos de ETA que cumplen condena en alguna de las tres prisiones de Euskadi.

El Departamento de Justicia y Derechos Humanos, presidido por la consejera socialista María Jesús San José, ha explicado en una nota que ha decidido cambiar de criterio en este tipo de comunicaciones.

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Hasta ahora el departamento, encargado de la gestión de las tres cárceles vascas, comunicaba los permisos concedidos a los presos de ETA a las asociaciones de víctimas, para que estas hiciesen llegar a sus asociados con anterioridad a su ejecución "resoluciones que les afectaban emocionalmente".

El Gobierno Vasco ha comprobado que este procedimiento es "inadecuado" por la "falta de transmisión a las víctimas en algún caso" y por la "filtración de aspectos sensibles y protegidos de los expedientes" en otros.

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A partir de ahora, las comunicaciones se harán atendiendo al derecho de las víctimas a ser informadas directamente por parte del departamento y de manera individualizada.

El Ejecutivo autonómico ha precisado que la modificación no implica alteración alguna de los derechos reconocidos a las víctimas, que continuarán siendo informadas en aquellos supuestos legalmente previstos y siempre que ellas lo deseen.

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Asimismo, ha dejado claro que se mantiene el compromiso institucional de "protección, atención y acompañamiento a las víctimas durante todo el proceso".

El departamento ha indicado que a partir de ahora cualquier víctima que desee ser informada de los permisos penitenciarios en los casos previstos por la ley puede solicitarlo directamente al Gobierno Vasco a través de los canales habilitados.

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En ellos la Dirección de Atención a Víctimas del Gobierno Vasco les atenderá "de forma personalizada, resolverá sus dudas, y les facilitará la información que legalmente les corresponda recibir, siempre con las debidas garantías de confidencialidad y protección de sus datos". EFE