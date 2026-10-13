El Gobierno refuerza el servicio de asistencia jurídica gratuita

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Madrid, 13 oct (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto para reforzar el servicio de asistencia jurídica gratuita y lo amplía, entre otros, a víctimas del terrorismo, víctimas de trata o víctimas de violencia sexual.

Tal y como ha explicado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, este real decreto supone una modificación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita.

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El texto aprobado reconoce el derecho de asistencia inmediata a víctimas del terrorismo, víctimas de trata de seres humanos, personas con discapacidad necesitadas de especial protección, así como a mujeres y menores de edad víctimas de violencia sexual, con independencia de si tienen o no recursos para litigar.

Asimismo, se mejora la compensación que reciben los profesionales de la abogacía y de la procura, a los que se abonará un 50 % más de la cuantía que fuera aplicable al procedimiento.

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También se incentiva la resolución de conflictos mediante acuerdos extrajudiciales con el objetivo de pasar de una cultura del pleito a una cultura del acuerdo y evitar que lleguen a los tribunales de justicia asuntos que pudieran ser resueltos de manera extrajudicial. EFE