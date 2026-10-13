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El Gobierno da vía libre a 45,3 millones de euros de ayuda financiera para Ceuta

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Madrid, 13 oct (EFE).- El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un real decreto ley que aprueba 45,3 millones de euros de ayuda financiera para Ceuta, una subvención directa librada para cubrir los gastos extraordinarios en los que ha incurrido la ciudad autónoma tras la llegada masiva de inmigrantes.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha presentado esta mañana el decreto en la rueda de prensa posterior al Consejo y ha detallado que la ayuda se traslada en dos subvenciones: una, para financiar gastos corrientes, por valor de 40,6 millones de euros, y la segunda, para gastos de capital, con 4,6 millones de euros.

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“El objetivo, como adelanté la semana pasada en la visita que tuve a la ciudad autónoma, cuando me reuní con el presidente Vivas, con la consejera de Hacienda y también con los colectivos empresariales, es garantizar la estabilidad financiera de la ciudad”, ha comentado España.

“La cifra de 45,3 millones de euros no es aleatoria, es una cifra acordada, es fruto del diálogo entre el Ministerio de Hacienda y el gobierno de la ciudad autónoma para garantizar la estabilidad financiera y la suficiencia financiera en este momento complejo”, ha añadido.

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“La ayudas se destinarán a financiar servicios esenciales de la ciudad en materia de medio ambiente, servicios sociales, salud pública, educación, seguridad, abastos, mercados o lonjas…”, ha detallado el ministro.

Por otro lado, el Gobierno, y dado el carácter excepcional de la situación financiera de Ceuta, “tratará los gastos extraordinarios a los que haya tenido que hacer frente la ciudad con una contabilidad aparte, distinguiéndolos de los gastos ordinarios, para tenerlos identificados”, ha explicado España.

Además, se exceptúa a Ceuta de la obligación de formular un plan económico financiero en 2026 o 2027, aceptando incumplimientos de los objetivos de estabilidad presupuestaria o también de la regla de gasto, según ha explicado el ministro.

El Ministerio de Hacienda ha explicado también cifras de transferencia de las ayudas personales y empresariales ya aprobadas para el tejido económico de Ceuta -de 10.000 a 5.000 euros para los autónomos y de 10 a 150.000 euros para las empresas en función de la facturación-.

Se han presentado 1.900 solicitudes, de las cuales 1.383 corresponderían a personas físicas, una mayoría de autónomos; y 526 a personas jurídicas y pymes, ha explicado el ministro, que ha detallado que “aproximadamente la mitad de las solicitudes están ya tramitadas, autorizadas e ingresándose en las cuentas corrientes en estos días”.

“Garantizamos la autonomía y la suficiencia financiera de la ciudad en estos momentos para que pueda afrontar los gastos extraordinarios”, ha prometido España. EFE

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