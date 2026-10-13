El Gobierno concede los primeros Premios Nacionales de la Protección Animal

Guardar

Madrid, 13 oct (EFE).- El Ayuntamiento de Getafe (Madrid), la primatóloga Jane Goodall -a título póstumo-, Fundación SrPerro Colega, Andrea Sabine Hansen y la iniciativa legislativa popular 'No es mi cultura' han resultado galardonados este martes en la primera edición de los Premios Nacionales de la Protección Animal concedidos por el Gobierno.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de la Dirección General de Derechos de los Animales, ha anunciado estos premios para reconocer "la trayectoria, dedicación y contribución de personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y administraciones públicas a la consecución de objetivos de protección y bienestar animal en España", según un comunicado facilitado por este departamento.

PUBLICIDAD

Esta primera edición ha contado con cinco galardones y dos menciones honoríficas, empezando por el Premio Nacional a la Mejor iniciativa institucional en protección animal, que ha sido otorgado al Ayuntamiento de Getafe por su programa de gestión y control de colonias felinas urbanas, que ha permitido esterilizar y atender al 93 % de los más de 1.400 gatos censados en este municipio madrileño.

En este mismo ámbito, también ha adjudicado una mención honorífica al Ayuntamiento de La Coruña por la puesta en marcha de "un ecosistema de políticas públicas" dirigido a la construcción de "una convivencia armónica entre animales y ciudadanía", entre las cuales ha destacado el Programa PARES para el acompañamiento emocional dirigido a jóvenes con dificultades de relación social, ansiedad, depresión o fobia social.

PUBLICIDAD

Un segundo Premio Nacional, destinado a la Mejor iniciativa social y comunitaria en protección animal, ha sido para Fundación SrPerro Colega por su labor de protección animal centrada en la educación, la prevención y la sensibilización social.

Este galardón cuenta asimismo con una mención honorífica, conferida a la asociación Los Cuatro de la Empanadilla, por su labor altruista de rescate de gatos comunitarios "con técnicas originales" que le han permitido rescatar unos 8.000 gatos y materializar casi 60 talleres de formación en toda España durante sus diez años de actividad.

PUBLICIDAD

El tercer Premio Nacional es a la trayectoria y compromiso con la protección animal y ha recaído en Andrea Sabine Hansen por su dedicación a la protección animal durante más de tres decenios de trabajo ininterrumpido en la atención, esterilización y cuidado de más de 27.000 gatos comunitarios en la isla de Gran Canaria a través de la ARYCAN (Asociación por el Respeto y el Compromiso con los Animales y la Naturaleza).

Además de estos galardones, el jurado ha asignado dos Premios Extraordinarios a la protección animal para reconocer "aquellas actuaciones de carácter excepcional que adquieran notoriedad a nivel nacional o internacional" y puedan ser consideradas como "un ejemplo y referente de los valores de la protección animal".

PUBLICIDAD

El primero de ellos, a título póstumo, reconoce a la doctora Jane Goodall, fallecida ahora hace un año, por su "especial vinculación con la protección animal en España" al respaldar el trabajo de centros españoles de rescate y rehabilitación de grandes simios, denunciar "de forma reiterada" el sufrimiento animal, apoyar la reintroducción del lince ibérico y promover la implicación ciudadana en acciones de conservación y bienestar animal.

El segundo ha sido para la iniciativa legislativa popular 'No es mi cultura' por "utilizar un instrumento constitucional de participación ciudadana para plantear una cuestión de protección animal y someterla a deliberación pública". Esta propuesta pretendía derogar la Ley 18/2013 para eliminar la protección nacional de la tauromaquia como Patrimonio Cultural de España pero su tramitación inicial fue rechazada en el Parlamento. EFE

PUBLICIDAD

ppm/icn