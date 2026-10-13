Detenidos los otros dos implicados en el tiroteo entre clanes de Puertollano (Ciudad Real)

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Puertollano (Ciudad Real), 13 oct (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a los otros dos presuntos autores del tiroteo entre clanes rivales ocurrido el pasado 5 de junio en Puertollano, en el que un hombre resultó herido de gravedad de un disparo en el abdomen y tras otra detención en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Las detenciones se han producido en el marco de la denominada operación 'Sancho', que se ha saldado con tres arrestados y cuatro registros domiciliarios, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa.

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Los dos últimos detenidos permanecían ocultos en un barrio de Ciudad Real capital, donde los investigadores han conseguido localizarlos después de varios meses de pesquisas.

Un dispositivo organizado por la Comisaría Provincial de Ciudad Real ha permitido interceptar a ambos cuando intentaban abandonar la barriada escondidos en el interior de un vehículo.

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La investigación ha permitido completar la detención de los tres principales implicados en el enfrentamiento armado, que huyeron de Puertollano inmediatamente después de los hechos para evitar su captura.

El tiroteo se produjo el 5 de junio durante una confrontación entre dos clanes familiares rivales, que terminó con uno de los participantes herido de extrema gravedad por un proyectil de nueve milímetros.

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La víctima tuvo que ser trasladada en estado crítico al Hospital de Toledo, donde permaneció varias semanas ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) hasta que finalmente consiguió salvar la vida.

La Policía Nacional ya había detenido a finales de septiembre en Jerez de la Frontera (Cádiz) al principal investigado por los disparos, que permanecía escondido en una vivienda de esa localidad.

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La intervención fue realizada por agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), que localizaron al sospechoso en el interior del inmueble, donde también encontraron más de 36.500 euros en efectivo que, según los investigadores, tenía preparados para facilitar su fuga.

La operación policial se ha completado con cuatro entradas y registros, uno en Jerez de la Frontera y otros tres en Ciudad Real capital.

Durante estas actuaciones, los agentes han intervenido otra de las armas presuntamente utilizadas en el enfrentamiento, una pistola del calibre nueve milímetros corto, junto con 39 cartuchos de munición.

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Con estas dos últimas detenciones, la Policía Nacional ha conseguido localizar y arrestar a los tres principales sospechosos del tiroteo. EFE

srg/msm/aam