Dani Carvajal ficha por el Getafe

Madrid, 13 oct (EFE).- El Getafe ha hecho oficial el fichaje del lateral derecho internacional español Dani Carvajal, quien actualmente se encontraba sin equipo tras su salida del Real Madrid y que firma un contrato para permanecer en la entidad azulona hasta final de temporada.
Será el tercer club en la carrera del zaguero, que ha vestido en 51 ocasiones la camiseta de la selección nacional, tras su paso por el Bayer Leverkusen y por el Real Madrid; atesorando un total de 29 títulos a lo largo de su trayectoria profesional, entre ellos seis de la Liga de Campeones con el conjunto blanco. EFE
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