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Madrid, 13 oct (EFE).- Ceuta atiende a 3.019 menores migrantes no acompañados en su sistema de protección tras la entrada masiva de finales de julio, mientras que 89 niños han sido trasladados a la península para reunirse son algún familiar y 173 han sido reubicados en otras comunidades mediante la ley de extranjería.

Así lo ha explicado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros como parte del balance semanal que hace el Ejecutivo sobre la gestión de esta crisis migratoria en la ciudad autónoma, donde este martes se encuentran los reyes de visita para mostrar su apoyo a los ceutíes.

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La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, también ha participado en la rueda de prensa y ha precisado, a preguntas de los periodistas, que los 173 menores reubicados lo han sido en prácticamente todas las comunidades, "incluso aquellas que han salido diciendo que no iban a aceptar niños y niñas por los acuerdos de la extrema derecha con el PP".

Cuestionada por cómo afectaría un posible cambio de Gobierno con Vox en la Moncloa a este mecanismo de reubicación, Rego ha negado poder responder qué haría este partido porque le resulta "imposible" ponerse en la piel de "una persona de extrema derecha": "Me lo puedo imaginar y a mí sinceramente no me gusta", ha añadido.

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Dentro de este balance, Saiz también ha informado de que se han remitido a Marruecos 35 expedientes de menores para su posible reagrupación familiar en el país de origen.

Preguntada por este mecanismo, Rego ha explicado que el Gobierno aún se encuentra a la espera de respuesta y ha precisado que en el pasado España ha llegado a remitir 650 expedientes de este tipo, sobre los que nunca obtuvo contestación.

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Más allá de los menores de edad, Saiz ha precisado que esta semana se ha producido "un punto de inflexión" con los desalojos de las playas del Trampolín y de El Guano, que se han producido "con éxito y sin incidencias". Las personas desalojadas han vuelto en su gran mayoría a Marruecos o están ocupando las plazas temporales de atención humanitaria habilitadas por el Gobierno.

En total, han regresado a Marruecos 11.686 personas -10.161 retornos voluntarios y 525 expulsiones- y en cuanto a los triajes, se ha pasado de "decenas" de ellos completados el 25 de agosto a 4.432 en la actualidad.

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Actualmente hay 7.477 plazas en recursos temporales habilitados por el Estado y hasta el domingo 11 de octubre, se han entregado un total de 244.612 kits de alimentación, mientras que entre el 4 de agosto y el 11 de octubre se han realizado 10.100 patrullas móviles, 6.700 diurnas y 3.400 nocturnas.

Sobre la asistencia en los colegios, Saiz ha asegurado que se ha consolidado la normalidad y, en el ámbito sanitario, hay 4.540 personas vacunadas y, de las 210 camas hospitalarias disponibles en la ciudad autónoma, hay 98 ocupadas, solo 22 por migrantes. EFE

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