Bea Fanjul (PP) abandona la política para centrar su carrera en la empresa privada

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Madrid, 13 oct (EFE).- El PP ha anunciado este martes que su diputada Beatriz Fanjul ha renunciado a su escaño en el Congreso y ha aclarado que "ya hace tiempo" había comunicado al partido su decisión de retirarse de la política para "desarrollar su carrera en la empresa privada".

Fuentes del PP han explicado que Fanjul comunicó hace meses, antes de que se convocaran las elecciones del 29N, que quería afrontar nuevas experiencias profesionales y han añadido que lo hizo exponiendo "una vocación de crecimiento profesional" que tiene todo el reconocimiento del partido.

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Han destacado que Fanjul ofreció incluso dejar su escaño "para dar la oportunidad de ser diputada a otra persona de la candidatura, por si aquello viniera bien al partido".

"Ahora afrontará nuevos retos profesionales y le deseamos lo mejor", han remarcado las mismas fuentes.

Fanjul ha sido diputada del PP en el Congreso desde 2019 y comenzó a presidir las Nuevas Generaciones (NNGG) del PP en 2021.

Tras cinco años al frente de NNGG, en julio de este año, fue sustituida por Ignacio Dancausa, que consiguió el 96,5 % de los votos válidos tras la votación en el XVI Congreso que se celebró en Valladolid. EFE

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