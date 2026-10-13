Barrios y Lookman dan la victoria al Atlético (2-0)

Madrid, 13 oct (EFE).- Un gol de Pablo Barrios, cuando sólo se habían jugado 52 segundos y otro de Lookman den el minuto 79 dieron la victoria (2-0) al Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano ante el Manchester United, en partido de la segunda jornada de la primera fase de la Liga de campeones.
En el minuto 43, el árbitro anuló un tanto a Cardoso, tras ver la jugada en el monitor del VAR y apreciar mano de Llorente en el pase previo. En el minuto 75, el expulsó a Leny Yoro, por lo que el Manchester jugó el resto del partido con 10 futbolistas. EFE.
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