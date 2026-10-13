Aprueban 19 millones para mantener la operatividad militar a través del satélite SpainSat

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Madrid, 13 oct (EFE).- El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un contrato destinado a la capacidad de comunicaciones por satélite necesaria para mantener la operatividad de las Fuerzas Armadas a través del satélite SpainSat, a partir de diciembre del presente ejercicio, por un importe de 19,2 millones de euros.

El contrato tendrá una duración de cuatro años, hasta la obtención de la capacidad plena del sistema SpainSat NG, prevista en noviembre de 2030, con la posibilidad de ser prorrogado un año, ha informado Defensa.

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Airbus ha sido elegido por el operador Hisdesat, filial de Indra, como contratista principal para encargarse del desarrollo y la construcción del satélite de comunicaciones militares seguras SpainSat NG-III.

Este grupo explicó entonces que su misión era la de diseñar, integrar y probar en sus instalaciones el nuevo satélite, que vendrá a sustituir al SpainSat NG-II.

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Este satélite fue lanzado en octubre de 2025 desde Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.) y sufrió un impacto a principios de enero durante el trayecto hacia su posición orbital definitiva a 50.000 kilómetros de la Tierra.

En enero de este año, Hisdesat, junto con el Ministerio de Defensa, dio luz verde a la puesta en marcha de un nuevo satélite militar de comunicaciones para reemplazar al NG II, tras comprobar que los daños sufridos por el impacto de una partícula espacial impiden que pueda realizar la misión prevista.

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Tanto este como su gemelo, el SpainSat NG I, puesto en órbita en enero de 2025, buscan garantizar las comunicaciones seguras de las Fuerzas Armadas y la OTAN durante las próximas décadas y juntos cubrirán las dos terceras partes de la Tierra, desde Denver, en Estados Unidos, hasta Singapur, en el continente asiático.

Además, el Consejo ha aprobado 20 millones de euros para el apoyo logístico del sistema tripulado remotamente Predator B, operado por el Ejército del Aire y del Espacio en misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, de apoyo aéreo cercano y de rescate.

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De esta forma, se garantiza la disponibilidad operativa de este sistema y el adecuado sostenimiento de estas capacidades, según Defensa. EFE