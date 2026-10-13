31-32. El Granollers se emplea a fondo para ganar en Portugal

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Redacción deportes, 13 oct (EFE).- El Fraikin Granollers se empleó a fondo este martes en la pista del Águas Santas Milaneza portugués para lograr su segunda victoria en la fase de grupos de la Liga Europea de balonmano (31-32).

El cuadro de Antonio Rama sufrió mucho para ganar un partido muy igualado, y que no se decidió hasta los segundos finales.

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Los ataques arrancaron con mucha inspiración y un ritmo vertiginoso, con ambos equipos encontrando situaciones claras de lanzamiento y protagonizando un constante intercambio de goles (7-6, m. 9).

Al Granollers le costó descifrar el juego anárquico del conjunto luso, que supo aprovecharlo para tomar las primeras ventajas en el marcador.

El duelo se mantuvo equilibrado una vez superado el ecuador de la primera mitad, aunque el conjunto de Antonio Rama comenzaba a asentarse sobre la pista (10-10, m. 18).

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Sin embargo, el juego paciente del Águas Santas siguió encontrando grietas en la defensa vallesana y permitió a los locales firmar un parcial de 3-0 para alcanzar su máxima ventaja hasta el momento (13-10, m. 21).

La buena dinámica del conjunto portugués obligó a Rama a llamar al orden a los suyos. El Granollers logró sobreponerse para llegar al descanso un gol abajo (16-15).

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La reanudación no pudo ser mejor para el Granollers, que tardó menos de tres minutos en darle la vuelta al marcador (17-19, m. 33). Sin embargo, las imprecisiones y las intervenciones de Francisco Oliveira frenaron el impulso de los vallesanos y devolvieron la igualdad al electrónico (20-20). El conjunto luso no tardó en recuperar la iniciativa gracias a un tanto de Baptista, uno de sus hombres más destacados (22-21, m. 43).

Los Rapupma reaccionaron rápidamente, intensificando la presión defensiva y aprovechando las recuperaciones de balón para firmar un parcial de 0-2.

El encuentro entró entonces en una dinámica de constantes alternativas, con el Granollers sufriendo especialmente para contener al pivote Nuno Queirós, autor de ocho goles (26-25, m. 51).

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En el momento más delicado, Pau Panitti emergió bajo palos con intervenciones decisivas que dieron alas a los vallesanos. Su actuación permitió al Granollers encadenar un parcial de 0-3 y situarse dos tantos por delante en el marcador (27-29, m. 54).

Los locales lograron el empate con muchos apuros a tres minutos para el final (30-30). Y pese a alguna decisión arbitral muy protestada, el Granollers decidió el partido con un parcial de 0-2 para llevarse un triunfo muy valioso (31-32).

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- Ficha Técnica

31 - Águas Santas Milaneza (16+15): Oliveira, Baptista (4), Francisco Fontes (2), Peneda (2), Pedrosa Moreira (2), Lopes Sousa (2) y de Castro (3); Francisco Fontes (ps), Conceiçao (7,3p), Guerra, Carvalho, Mota, Barbosa, Queirós (9), Silva y Pereira Baptista.

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32 - Fraikin BM Granollers (15+17): Panitti, Chaves (2), Palomino (2), Fischer, Guijarro (3), Castillo (4) y Urdangarín (3); Borrell (ps), Povill (2), Fis (7), Figueras (8,1p), Domingo, Armengol (1), Deumal y Pinheiro.

Árbitros: Zoran Loncar y Davor Loncar (Croacia). Exclusiones para Peneda, Queirós y de Castro por el Águas Santas Milaneza y Figueras y Palomino por el Fraikin BM Granollers.

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Parciales: 4-4, 7-7, 9-9, 11-10, 14-11, 15-16 -descanso- 18-19, 20-20, 22-23, 26-25, 28-30 y 31-32-final.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada de la EHF Liga Europea en el Pavilhao da Associaçao Atlética de Águas Santa ante 700 espectadores. EFE

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ecg/vmc/sab