Espana agencias

31-32. El Granollers se emplea a fondo para ganar en Portugal

Guardar

Redacción deportes, 13 oct (EFE).- El Fraikin Granollers se empleó a fondo este martes en la pista del Águas Santas Milaneza portugués para lograr su segunda victoria en la fase de grupos de la Liga Europea de balonmano (31-32).

El cuadro de Antonio Rama sufrió mucho para ganar un partido muy igualado, y que no se decidió hasta los segundos finales.

PUBLICIDAD

Los ataques arrancaron con mucha inspiración y un ritmo vertiginoso, con ambos equipos encontrando situaciones claras de lanzamiento y protagonizando un constante intercambio de goles (7-6, m. 9).

Al Granollers le costó descifrar el juego anárquico del conjunto luso, que supo aprovecharlo para tomar las primeras ventajas en el marcador.

El duelo se mantuvo equilibrado una vez superado el ecuador de la primera mitad, aunque el conjunto de Antonio Rama comenzaba a asentarse sobre la pista (10-10, m. 18).

PUBLICIDAD

Sin embargo, el juego paciente del Águas Santas siguió encontrando grietas en la defensa vallesana y permitió a los locales firmar un parcial de 3-0 para alcanzar su máxima ventaja hasta el momento (13-10, m. 21).

La buena dinámica del conjunto portugués obligó a Rama a llamar al orden a los suyos. El Granollers logró sobreponerse para llegar al descanso un gol abajo (16-15).

La reanudación no pudo ser mejor para el Granollers, que tardó menos de tres minutos en darle la vuelta al marcador (17-19, m. 33). Sin embargo, las imprecisiones y las intervenciones de Francisco Oliveira frenaron el impulso de los vallesanos y devolvieron la igualdad al electrónico (20-20). El conjunto luso no tardó en recuperar la iniciativa gracias a un tanto de Baptista, uno de sus hombres más destacados (22-21, m. 43).

Los Rapupma reaccionaron rápidamente, intensificando la presión defensiva y aprovechando las recuperaciones de balón para firmar un parcial de 0-2.

El encuentro entró entonces en una dinámica de constantes alternativas, con el Granollers sufriendo especialmente para contener al pivote Nuno Queirós, autor de ocho goles (26-25, m. 51).

En el momento más delicado, Pau Panitti emergió bajo palos con intervenciones decisivas que dieron alas a los vallesanos. Su actuación permitió al Granollers encadenar un parcial de 0-3 y situarse dos tantos por delante en el marcador (27-29, m. 54).

Los locales lograron el empate con muchos apuros a tres minutos para el final (30-30). Y pese a alguna decisión arbitral muy protestada, el Granollers decidió el partido con un parcial de 0-2 para llevarse un triunfo muy valioso (31-32).

- Ficha Técnica

31 - Águas Santas Milaneza (16+15): Oliveira, Baptista (4), Francisco Fontes (2), Peneda (2), Pedrosa Moreira (2), Lopes Sousa (2) y de Castro (3); Francisco Fontes (ps), Conceiçao (7,3p), Guerra, Carvalho, Mota, Barbosa, Queirós (9), Silva y Pereira Baptista.

32 - Fraikin BM Granollers (15+17): Panitti, Chaves (2), Palomino (2), Fischer, Guijarro (3), Castillo (4) y Urdangarín (3); Borrell (ps), Povill (2), Fis (7), Figueras (8,1p), Domingo, Armengol (1), Deumal y Pinheiro.

Árbitros: Zoran Loncar y Davor Loncar (Croacia). Exclusiones para Peneda, Queirós y de Castro por el Águas Santas Milaneza y Figueras y Palomino por el Fraikin BM Granollers.

Parciales: 4-4, 7-7, 9-9, 11-10, 14-11, 15-16 -descanso- 18-19, 20-20, 22-23, 26-25, 28-30 y 31-32-final.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada de la EHF Liga Europea en el Pavilhao da Associaçao Atlética de Águas Santa ante 700 espectadores. EFE

ecg/vmc/sab

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del martes 13 de octubre de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del martes 13 de octubre de 2026

Resultados de Euromillones del sorteo del martes 13 de octubre: ganadores y números premiados

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Resultados de Euromillones del sorteo del martes 13 de octubre: ganadores y números premiados

Martina Colombari: “Caminar o practicar yoga no basta con la menopausia, hay que ir al gimnasio y entrenar los músculos con pesas”

La modelo y presentadora italiana aboga por el entrenamiento de fuerza, la nutrición consciente y la medicina preventiva para afrontar los cambios hormonales

Martina Colombari: “Caminar o practicar yoga no basta con la menopausia, hay que ir al gimnasio y entrenar los músculos con pesas”

Números ganadores del Super Once del Sorteo 5

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Números ganadores del Super Once del Sorteo 5

Comprobar Eurojackpot: los resultados del martes 13 de octubre

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo de Eurojackpot, dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Eurojackpot: los resultados del martes 13 de octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta, en directo: los reyes aseguran que saldan “una deuda” con su visita a Ceuta y Feijóo critica que Sánchez no les acompañe

Última hora de la visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta, en directo: los reyes aseguran que saldan “una deuda” con su visita a Ceuta y Feijóo critica que Sánchez no les acompañe

Las siete claves del discurso del rey Felipe VI durante su visita a Ceuta: “Es tiempo de que las instituciones, incluida la corona, y las fuerzas políticas estemos a la altura de nuestra ciudadanía”

El mensaje del rey Felipe VI desde Ceuta: “La soberanía y la integridad de nuestro país no son negociables”

George del garaje, mecánico especializado, habla sobre la especulación de piezas de coche: “Hay muchos asquerosos en el mundo de la automoción”

Bruselas advierte que la “prioridad nacional” de PP y Vox en vivienda y ayudas sociales puede vulnerar el derecho europeo

ECONOMÍA

Los jóvenes ya no sueñan con trabajar en Google, prefieren ser funcionarios y priorizan la estabilidad laboral

Los jóvenes ya no sueñan con trabajar en Google, prefieren ser funcionarios y priorizan la estabilidad laboral

Ocho acusados por una trama inmobiliaria en Cantabria rebajan sus penas después de confesar: inflaban el precio de los pisos para lograr hipotecas fraudulentas

Claves para la renta 2027: el BOE publica la recuperación de la deducción estatal por alquiler

Hacienda calcula el coste de la rebaja del IRPF que defiende Vox, 85.000 millones, y pregunta cómo pagarán la sanidad y la educación públicas

Koke no jugará contra el Manchester United tras la muerte de su madre: ¿cuántos días de permiso le corresponden por ley?

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid contra el Manchester United en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid contra el Manchester United en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League

Galatasaray- FC Barcelona, en directo en Champions: Adeyemi amplia la goleada azulgrana

El Metropolitano cree en la final: el Atlético de Madrid se hace fuerte en casa y vence con firmeza al Manchester United en Champions

El FC Barcelona apaga el infierno turco con una amplia goleada ante el Galatasaray en Champions

La reflexión de Jorge Valdano sobre el ‘caso Julián Álvarez’: “El lío en el que se ha metido este verano ha terminado por quitarle confianza”