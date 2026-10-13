3-1. El Villarreal remonta ante el Nápoles y acaba con su mala racha en Europa

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Villarreal (Castellón), 13 oct (EFE).- El Villarreal ha puesto fin a su mala racha en la Liga de Campeones, competición en la que no había logrado ninguna victoria en la presente edición ni en la anterior, tras remontar ante el Nápoles con goles de Mikautadze, Mouriño y Oluwaseyi (3-1).

El conjunto italiano abrió el marcador en los primeros minutos, pero el equipo de Íñigo Pérez reaccionó y logró darle la vuelta al resultado antes del descanso. En los últimos minutos, con el Nápoles volcado en busca del empate, el Villarreal sentenció el encuentro. EFE

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