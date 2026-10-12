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Montevideo City Torque recupera el liderato mientras Peñarol y Liverpool ceden terreno

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Montevideo, 11 oct (EFE).- El Montevideo City Torque recuperó la cima del Torneo Clausura del fútbol uruguayo al derrotar por 1-0 a Danubio, en una décima jornada en la que el hasta ahora líder Liverpool y el perseguidor Peñarol dejaron puntos en el camino tras igualar en sus respectivos compromisos.

Un solitario gol de Salomón Rodríguez fue suficiente para que el conjunto ciudadano sumara de a tres y escalara hasta la primera casilla con 22 puntos, dejando a Danubio relegado en la parte baja de la tabla con apenas 7 unidades.

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Liverpool, por su parte, no pudo conservar el liderato ni sostener la ventaja parcial conseguida con un tanto de Diego Romero. El Deportivo Maldonado reaccionó e igualó las acciones 1-1 gracias a una diana de Juan Manuel Ramos.

Con este empate, el equipo negriazul cayó al segundo lugar con 21 unidades, mientras que el Deportivo Maldonado alcanzó los 18 enteros para ubicarse en la quinta posición.

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En tanto, el modesto Progreso frustró las aspiraciones de Peñarol al sacarle un empate 1-1. Nahuel López anotó para su equipo y Abel Hernández convirtió para los carboneros, un resultado que deja a los aurinegros en el tercer peldaño con 20 puntos.

Este tropiezo de Peñarol fue aprovechado por Nacional, que se impuso a domicilio por 0-1 a Central Español con un gol del juvenil Tiziano Correa.

Con este triunfo, el tricolor igualó la línea de Peñarol con 20 unidades y trepó hasta el cuarto puesto por diferencia de goles.

Central Español se mantiene en el fondo de la clasificación con 5 puntos.

En otros escenarios, Cerro derrotó como visitante por 2-3 a Defensor Sporting con anotaciones de Agustín Miranda, Alejo Maselli y Bruno Morales, mientras que por los violetas descontaron Xavier Biscayzacú y Brian Montenegro.

Tras la victoria, el conjunto albiceleste llegó a la séptima casilla con 17 puntos.

Por su parte, Boston River venció con autoridad a domicilio por 1-3 a Montevideo Wanderers con goles de Martín González, Nicolás Cabral y Nicolás Siri. Facundo Labandeira descontó para el bohemio.

La jornada se completó con el triunfo de Juventud de Las Piedras por 2-0 sobre Racing, gracias a un doblete de Agustín Alainz para alcanzar las 17 unidades, y la victoria de Albion por 0-1 frente a Cerro Largo en Melo con un gol de Álvaro López. EFE

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