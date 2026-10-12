Espana agencias

Ana Mena convierte Zaragoza en ‘Un clásico’ de baile y espectáculo

Guardar

Naiare Rodríguez Pérez

Zaragoza, 12 oct (EFE).- Ocho bailarines, una estructura metálica y una sucesión de coreografías, fuego y cambios de ritmo han bastado para que Ana Mena transforme este lunes Espacio Zity en una gran pista de baile, en un concierto en el que el público ha pasado de corear sus canciones a seguir cada movimiento de una artista que ha vuelto a demostrar su dominio del pop.

PUBLICIDAD

Vestida de negro, con plumas, transparencias y calentadores, la malagueña ha aparecido en lo alto de la estructura durante ‘Carita triste’, una presentación en blanco y negro que ha dado paso a una actuación de gran despliegue visual.

La canción ha terminado con los bailarines sosteniéndola en las alturas, una imagen que ha anticipado el tono de una noche marcada por la energía, el baile, el poderío y una puesta en escena con vocación de espectáculo.

PUBLICIDAD

El fuego también ha irrumpido sobre el escenario mientras sonaban temas como ‘Solo’ y ‘Un beso de improviso’, en una sucesión de coreografías que ha mantenido al público en movimiento.

La artista ha interrumpido el ritmo para agradecer la acogida y recoger el cachirulo que le ha lanzado un asistente: “Esto es impresionante. Gracias por esta bienvenida. No me lo puedo creer”.

Entre el público había seguidores de todas las edades, desde niñas que seguían cada paso de baile hasta madres que acompañaban a sus hijas, parejas y grupos de amigos. De hecho, un grupo de pequeñas admiradoras incluso ha pedido subir al escenario para bailar con ella, en una noche en la que la coreografía ha sido tan protagonista como las canciones.

Con ánimo de bajar las revoluciones, antes de interpretar ‘Lárgate’ al piano y con pie de micro, ha explicado que era una canción con la que se sentía identificada y que, en algún momento, “todos hemos querido decirle a alguien que se marche”.

La pausa ha continuado con ‘Quiero decirte’, sentada en una escalera y acompañada por la guitarra, en una interpretación que ha comenzado con la fragilidad de quien sigue intentando recuperarse y ha recuperado después el pulso de su versión original con la entrada de los bailarines.

La cantante ha aprovechado ese momento para hablar de una gira que ha descrito como “sanadora”, después de necesitar volver a los escenarios y recuperar el contacto directo con el público. “Este tour se nos está haciendo corto. Este es nuestro último show”, ha dicho.

“Esto es de las cosas más bonitas que me ha pasado. Es muy especial cantar las canciones con el público y sentir de nuevo este trato tan directo. Me está haciendo muchísimo bien”, ha confesado.

La energía ha regresado con ‘A un paso de la luna’, ‘Pa ti toa’, ‘Un clásico’ y ‘Se iluminaba’, con la estructura convertida en un espacio de baile para los ocho artistas que la acompañaban.

Ana Mena ha alternado los movimientos de una estrella del pop con pasajes en los que su voz ha quedado en primer plano, antes de encadenar ‘Música ligera’ y ‘Madrid City’.

El estallido final ha llegado con ‘Las 12’, entre luces y confeti, en un cierre que ha dejado al público con ganas de más y que ha demostrado que Ana Mena es una diva del pop consagrada en el panorama musical, no solo por sus bailes sino también por su voz. EFE

1012039

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

ONCE: Comprueba los efectos del Cupón Diario del 12 de octubre

Aquí está la combinación ganadora dada a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los premiados

ONCE: Comprueba los efectos del Cupón Diario del 12 de octubre

Lotería 6/49: la combinación ganadora del sorteo de este 12 de octubre

Con las Loterías de Catalunya no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Lotería 6/49: la combinación ganadora del sorteo de este 12 de octubre

La Primitiva hoy: resultados ganadores del sorteo del lunes 12 de octubre

Como cada lunes, aquí están los resultados del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

La Primitiva hoy: resultados ganadores del sorteo del lunes 12 de octubre

Estos son los resultados ganadores del sorteo de la Primitiva de este 12 de octubre

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los resultados ganadores del sorteo de la Primitiva de este 12 de octubre

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del lunes 12 de octubre de 2026

Como cada lunes, aquí están los ganadores del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del lunes 12 de octubre de 2026
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del 12 de octubre, en directo | La coalición Frente Amplio propone a Ada Colau como candidata a la presidencia para las elecciones del 29N y no le cierra la puerta a Podemos

Última hora del 12 de octubre, en directo | La coalición Frente Amplio propone a Ada Colau como candidata a la presidencia para las elecciones del 29N y no le cierra la puerta a Podemos

La izquierda alternativa se atasca en un “culebrón turco” a días de cerrar coaliciones: la alianza ERC-Podemos enfurece a los comunes y da peso a Irene Montero en Madrid

El Supremo mantiene la suspensión del voto a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ para el 29-N

Gabriel Rufián hará campaña con Irene Montero: ERC incluirá a miembros de Podemos en sus listas de las elecciones del 29-N

Pedro Sánchez vuelve a ser recibido con insultos a su llegada al desfile militar del Día de la Hispanidad

ECONOMÍA

Se acerca el invierno con menos reservas de gas y precios más altos, pero España afronta el frío con ventaja para asegurar el suministro

Se acerca el invierno con menos reservas de gas y precios más altos, pero España afronta el frío con ventaja para asegurar el suministro

El fraude en los contratos a tiempo parcial afecta más a las mujeres: 17.203 trabajadoras logran que se reconozca su jornada real

El mapa de la vivienda en España: dónde hay más primeras residencias, segundas casas y pisos turísticos

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

DEPORTES

La reflexión de Dani Güiza sobre sus inversiones en vivienda: “Lo mejor es invertir en casas. Tengo bastantes, vivo de eso y de lo ahorrado”

La reflexión de Dani Güiza sobre sus inversiones en vivienda: “Lo mejor es invertir en casas. Tengo bastantes, vivo de eso y de lo ahorrado”

La reflexión de Guti sobre la vivienda: “Con mi primer sueldo en el Madrid, le compré un coche y una casa a mis padres”

Sale a la luz la conversión entre Topuria y su hermano tras tirar la toalla en la Casa Blanca: “Ilia, mantén la calma esta ronda. Vas ganando 2-0, hermano”

La intrahistoria del bigote de Carlos Alcaraz: un título y el “moustache team”

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1