Abascal: "Los españoles deben temerse lo peor. Van a ser unas elecciones muy complicadas y sucias"

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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido a los españoles que deben "temerse lo peor" ante las próximas elecciones generales, que, a su juicio, serán "muy complicadas y sucias", y ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de estar dispuesto a hacer "cualquier cosa" para mantenerse en el poder.

"Yo creo que los españoles deben temerse lo peor. Estas elecciones no solo son trascendentales, creo que van a ser unas elecciones muy complicadas, muy sucias. Lo que pido a los españoles es que estén alerta, que no respondan a las provocaciones del Gobierno y que piensen que detrás de cualquier suceso luctuoso o triste, como el fallecimiento de Maricarmen, hay una segunda derivada", ha afirmado Abascal en una entrevista publicada este domingo en 'ABC', recogida por Europa Press.

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Abascal ha asegurado que afronta la cita electoral con "desconfianza absoluta sobre la moralidad" de Sánchez y ha acusado al Gobierno de haber construido "una mafia y unas cloacas". "Yo no soy un psicópata, tengo escrúpulos. A mí no se me ocurriría decirle a unos amigotes de un clan mafioso que eliminen a una juez. Han montado una mafia, han montado unas cloacas", ha asegurado antes de recalcar que tiene la "convicción" de que Sánchez es "capaz de cualquier cosa para mantenerse en el poder".

En este contexto, ha pedido a los ciudadanos que no olviden lo ocurrido en las elecciones de 2023, cuando, según ha señalado, hubo "exceso de confianza" y ha reclamado una movilización que evite que se repita ese escenario. "Nos lo jugamos todo y no podemos fallar. A los españoles, a los que de verdad les importe España y crean que hace falta un cambio, les pido que ese día estén a la altura", ha subrayado.

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Asimismo, Abascal ha llamado a concentrar los esfuerzos en impedir que Sánchez consiga sumar apoyos para continuar en La Moncloa. "Voy a hacer todo hasta el día 29 de noviembre para que Sánchez no consiga sumar", ha afirmado, antes de defender que la continuidad del presidente del Gobierno es "criminal para los intereses de España".

En cuanto a la relación con el PP, Abascal ha asegurado que mantiene conversaciones discretas con su líder, Alberto Núñez Feijóo, con quien comparte un diagnóstico similar sobre el Gobierno, aunque ha reconocido que ambos tienen "recetas distintas". "Eso es lo que tienen que elegir los españoles que quieren un cambio. Y tendrán que decir cuál es la mezcla, o si no hay mezcla y le dan todo el poder a uno u otro", ha manifestado.

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El dirigente de Vox ha defendido la capacidad de su partido para alcanzar acuerdos, como los suscritos en cuatro comunidades autónomas, y ha expresado su disposición a entenderse con los populares, al tiempo que ha reclamado que rompan sus acuerdos con "los tránsfugas socialistas y con los islamistas en Ceuta", así como determinadas coaliciones en el Parlamento Europeo.

Entre las prioridades de Vox para un futuro Ejecutivo conjunto ha citado la desregulación económica, la "remigración" y la prioridad nacional.

VIVIENDA

La vivienda ha sido otro de los asuntos centrales de la entrevista. Abascal ha acusado a Sánchez de ser el "puñetero culpable de los desahucios" y ha sostenido que el encarecimiento de la vivienda desde su llegada al poder alcanza el 74% en la compra y el 40% en el alquiler.

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"Lo decía Maricarmen. No les importan las personas, solo les importa el relato político", ha comentado. Además, Abascal ha criticado las políticas del Gobierno hacia los propietarios y ha defendido aumentar la construcción de vivienda pública y privada e impulsar un proceso de "remigración" para reducir la presión sobre el mercado inmobiliario.

En este sentido, ha considerado que la inmigración masiva tiene consecuencias sobre la vivienda, los servicios sanitarios, la atención social y la seguridad. Así, ha abogado por la expulsión de quienes hayan entrado ilegalmente, la deportación de quienes cometan delitos y el retorno a sus países de origen de quienes, "aunque estén legales", no trabajen y vivan de ayudas sociales. "Habrá que analizarlo con mucho detalle caso a caso", ha precisado.

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Abascal también ha rechazado que Vox pretenda privatizar las pensiones y ha asegurado que, si su partido gobierna, estas "se van a pagar como sea". Sobre una eventual vuelta a España de Puigdemont tras el aval del Tribunal Constitucional a la amnistía, Abascal ha criticado tanto a Sánchez, al que acusa de haber comprado su investidura a cambio de amnistiar a los responsables del 'procés', como al PP por su actuación en la renovación del Constitucional. "Soy partidario de derogar todo lo que ha hecho Sánchez aunque no se deroguen los efectos", ha afirmado.

Por último, el presidente de Vox ha vuelto a cuestionar las garantías del voto por correo y ha animado a los ciudadanos a votar presencialmente. "Es muy difícil alterar el voto manual. En el voto por correo ya hay una custodia, unos tiempos, se puede llevar el voto de una persona que realmente no ha firmado o que no ha votado nunca. Pueden pasar cosas. Yo me juego un brazo a que Sánchez puede hacer cualquier cosa con el voto por correo. Con el voto en las urnas, no. Así que animo a ir a todos presencialmente", ha concluido.

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