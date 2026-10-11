33-24. Quinta victoria consecutiva para un Recoletas bien protegido

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Inés Morencia

Valladolid, 11 oct (EFE).- El Recoletas Salud Atlético Valladolid sumó este domingo su quinta victoria consecutiva ante un Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil que quedó anulado por la buena defensa local y la seguridad de Nagy en la portería.

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Los cordobeses saltaron sin ningún miedo a la pista de Huerta del Rey, y buscaron imponer su ritmo de juego para tener la iniciativa en el marcador, pero tras el primer gol de Bernabéu, el cuadro local aprovechó la velocidad de Tao en ataque para tomar las riendas.

No resultaba fácil romper la barrera defensiva visitante, por lo que los vallisoletanos tuvieron que echar mano de la paciencia, con un ataque más estructurado, para mantener su ventaja en el marcador (6-4).

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Esteve adquiría protagonismo para su equipo en el capítulo anotador, pero poco a poco la defensa azulona fue incrementando la intensidad, cerrando las opciones del rival, y eso le permitió añadir otro tanto más a la renta (11-8).

Antonio Malla pidió el primer tiempo muerto, para tratar de recomponer su defensa, pero Jozinovic hizo valer la potencia de su lanzamiento exterior lo que, junto a una mayor fluidez en la circulación del balón dejaba las diferencian en +4 para los locales (14-10).

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Un vertiginoso final, con productividad en cada jugada en una y otra área, dejaba el resultado en 16-13 antes del descanso.

La salida de los gladiadores azules en la segunda mitad fue imparable, con un juego muy rápido y con continuidad, que sorprendió a la defensa visitante para ampliar la renta en seis goles (24-18).

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Malla se vio obligado a volver a solicitar un receso, que tuvo un efecto inmediato, con dos goles más para el casillero andaluz, que trajeron consigo la reacción de David Pisonero en el banquillo local.

Y la arenga también resultó efectiva, con especial protagonismo para los extremos, y para el portero, Nagy, que selló la meta vallisoletana para mantener imbatido al Recoletas en este inicio liguero.

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Ficha técnica:

33- Recoletas Salud Atlético Valladolid (16+17): Nagy (Giraldez, ps), Sergio Sánchez (5), Tao (7,3p), Alejandro Pisonero (4), Iribar (2), Ribeiro (-), De Toledo (1), Fodorean (2), Suárez (5), Jozinovic (3), Jorge Serrano (2,1p), Colón (1), Álex Díaz (1), Dante (-).

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24- Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil (13+11): De Hita (1), Ramos (4), Bernabéu (5,3p), Esteves (5), Bonnano (-), Daniel Serrano (4), Dorado (-), Simonet (2), Sousa (1), Cabello (1), Estepa (-), Rocas (1), Caro (-).

Parciales cada cinco minutos: 2-2, 6-4, 6-5, 9-8, 12-10, 16-13 -descanso-; 18-14, 21-16, 24-19, 27-21, 30-23, 33-24 -final-.

Árbitros: Alejandro Hoz Fernández y Axel Riloba Pereda (Federación cántabra). Excluyeron dos minutos a Iribar (m.17 y 36), Ribeiro (min. 40, 48 y 57 -roja-), del Recoletas Salud Atlético Valladolid y a Dani Ramos (min. 9 y 45), Esteves (min. 17), Caro (min. 46), del Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil.

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Incidencias: Encuentro correspondiente a la quinta jornada de la Liga Nexus Energía Asobal, disputado en el polideportivo Huerta del Rey ante 1.557 espectadores. EFE

mim/cmm