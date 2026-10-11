Espana agencias

3-1. El Mallorca aprovecha los errores de Las Palmas para recuperar la sonrisa

Guardar

Palma, 11 oct (EFE). - El RCD Mallorca recuperó la senda del triunfo ante una UD Las Palmas (3-1) muy errática en la salida de balón, y se mantiene en su persecución a los puestos de ascenso directo con los tantos de Torre, Sala y Fuentes.

El partido tuvo solo una dirección durante muchos minutos, con un cuadro canario que cedió la posesión a los locales y no fue capaz de salir a generar peligro cerca de Arnau Tenas más allá de un disparo de Kirian Rodríguez a los pocos minutos de juego.

PUBLICIDAD

Tal y como venía pasando en las jornadas anteriores, al Mallorca se le atragantaba atacar a defensas tan cerradas, y no fue hasta pasado el ecuador del primer tiempo cuando tuvo la primera ocasión de gol, que transformaría Pablo Torre.

En uno de los muchos intentos fallidos del elenco de Rubén de la Barrera de sacar el balón desde atrás, una buena intercepción de Josep Cerdà prácticamente al borde del área y una buena entrega al mediapunta cántabro abrieron la lata con un giró y un zapatazo imparable para el guardameta visitante.

PUBLICIDAD

La presencia del centro del campo amarillo fue escasa, con muchos problemas para intentar descansar con la pelota en los pies y siendo el principal foco de peligro de su rival con las pérdidas, que casi le cuestan el 2-0 de Álex Sala, pero el VAR intervino para señalar el fuera de juego de Adrián Liso.

El extremo maño mostró una versión mejorada respecto a lo que había hecho hasta el momento, al igual que Cerdà en la banda derecha. Ambos dieron motivos a Luis García para seguir confiando en el esquema con bandas tras la prueba que hizo en Girona con tres centrales.

El descanso no cambió el ritmo del choque, y de hecho animó mucho más a un Mallorca que pondría tierra de por medio rápidamente en el marcador. Un disparo desde la frontal del área de Sala se convertiría en un pase a la red contra el que poco pudo hacer José Caro.

Cuando todo parecía que estaba encaminado hacia ampliar la renta bermellona, un error en una transición al colocar la línea del fuera de juego permitió a Iván Jaime adentrarse en el área y marcar un golazo de mucha potencia ante el que Tenas no pudo hacer nada.

Cogió otra energía Las Palmas, pero en su intento de jugar desde atrás, otro error lo aprovecharía Sergi Darder para dejar solo ante el portero a Adrián Fuentes, quien picó el balón lo justo para que ese disparo se convirtiera en su quinto tanto de la temporada.

Con este triunfo, el Mallorca se sitúa cuarto con 17 puntos, colocándose a cuatro puntos del ascenso directo que marca el Almería, mientras que Las Palmas cae hasta la duodécima plaza con 11 puntos en las primeras nueve jornadas.

-Ficha técnica:

3-RCD Mallorca: Tenas; Donald, Valjent, Raíllo, Moreno (Lato, min.68); A. Sánchez (Guille F., min.83), Sala (Calatayud, min.83), Torre (Darder, min.74); Cerdà (Luvumbo min.68), Fuentes, Liso.

1-UD Las Palmas: Caro; Pezzolesi, Suárez, Herzog, A. Rodríguez (Acimovic, min.85); Miyashiro (Rafael Cruz, min.66), Loiodice (Bontanfi, min.85), Iñaki, Kirian (Elías Romero, min.57), Iván Jaime; Jefté (Manu Fuster, min.85).

Goles: 1-0, min.27, Torre; 2-0, min.53, Sala; 2-1, min.73, Iván Jaime; 3-1, min.82, Adrián Fuentes.

Árbitro: Gorka Etayo (Comité vasco). Amonestó con tarjeta amarilla al futbolista local Liso (min.44) y a los jugadores visitantes Pezzolesi (min.52), Elías Romero (min.62) y Herzog (min.86).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 9 de LaLiga Hypermotion en el Estadio Mallorca Son Moix entre RCD Mallorca y UD Las Palmas ante 16.229 espectadores.

dcj/jl

1012193

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vox empieza la precampaña electoral desde Estepona y Abascal anuncia que pasará el 12 de octubre en “nuestro territorio invadido, en Ceuta, que es España desde hace siglos”

Santiago Abascal ha asegurado que su partido recuperará “el futuro de los jóvenes” y el acceso a la vivienda “como sea y al precio que sea”

Vox empieza la precampaña electoral desde Estepona y Abascal anuncia que pasará el 12 de octubre en “nuestro territorio invadido, en Ceuta, que es España desde hace siglos”

“A los 50 años empecé a estudiar Derecho, a los 57 conseguí trabajo y a los 67 me jubilé”: la historia de la mujer que dice que nunca es tarde para empezar una carrera

Después de haber dejado sus estudios universitarios para criar a sus hijos, Nancy Vinsel decidió retomar el proyecto décadas más tarde

“A los 50 años empecé a estudiar Derecho, a los 57 conseguí trabajo y a los 67 me jubilé”: la historia de la mujer que dice que nunca es tarde para empezar una carrera

Suspenden a un guardia civil por bloquear una inspección policial en un bar denunciado por ruido: estaba fuera de servicio y amenazó con “meter un paquete” a los agentes

El sargento se disculpó ante los agentes, pero el tribunal considera que entorpeció la actuación

Suspenden a un guardia civil por bloquear una inspección policial en un bar denunciado por ruido: estaba fuera de servicio y amenazó con “meter un paquete” a los agentes

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 4

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 4

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox empieza la precampaña electoral desde Estepona y Abascal anuncia que pasará el 12 de octubre en “nuestro territorio invadido, en Ceuta, que es España desde hace siglos”

Vox empieza la precampaña electoral desde Estepona y Abascal anuncia que pasará el 12 de octubre en “nuestro territorio invadido, en Ceuta, que es España desde hace siglos”

Suspenden a un guardia civil por bloquear una inspección policial en un bar denunciado por ruido: estaba fuera de servicio y amenazó con “meter un paquete” a los agentes

El Gobierno da por recuperada la normalidad en Ceuta tras terminar de desalojar de las playas los asentamientos en los que vivían miles de migrantes

Pedro Sánchez presiona al Supremo para que “frene el intento de atropello” de Feijóo y Abascal y permita votar a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’

Gabriel Rufián no formará parte del Frente Amplio y elige encabezar la lista de ERC en las elecciones del 29 de noviembre

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

El riesgo de que la pensión no llegue para vivir: uno de cada tres futuros jubilados teme quedarse sin ahorros antes de morir

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

DEPORTES

La reflexión de Lamine Yamal sobre cómo compaginó sus estudios con el fútbol: “Voy yendo a clase y cada día me ponen unos deberes diferentes”

La reflexión de Lamine Yamal sobre cómo compaginó sus estudios con el fútbol: “Voy yendo a clase y cada día me ponen unos deberes diferentes”

La reflexión de Jorge Lorenzo sobre sus inicios en MotoGP: “Mi primera carrera fue de forma ilegal con 3 años”

La reflexión de Borja Iglesias sobre la vivienda: “Tengo el 50% de un piso porque comprarte uno es más que imposible”

Los audios del VAR del partido entre el Real Madrid y Villarreal sobre la expulsión de Vinicius: “Una potencial conducta violenta”

La posible sanción a Vinicius por el agarrón de pelo a Saliba en el partido ante el Villarreal: podría peligrar el Clásico