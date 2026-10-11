3-1. El Mallorca aprovecha los errores de Las Palmas para recuperar la sonrisa

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Palma, 11 oct (EFE). - El RCD Mallorca recuperó la senda del triunfo ante una UD Las Palmas (3-1) muy errática en la salida de balón, y se mantiene en su persecución a los puestos de ascenso directo con los tantos de Torre, Sala y Fuentes.

El partido tuvo solo una dirección durante muchos minutos, con un cuadro canario que cedió la posesión a los locales y no fue capaz de salir a generar peligro cerca de Arnau Tenas más allá de un disparo de Kirian Rodríguez a los pocos minutos de juego.

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Tal y como venía pasando en las jornadas anteriores, al Mallorca se le atragantaba atacar a defensas tan cerradas, y no fue hasta pasado el ecuador del primer tiempo cuando tuvo la primera ocasión de gol, que transformaría Pablo Torre.

En uno de los muchos intentos fallidos del elenco de Rubén de la Barrera de sacar el balón desde atrás, una buena intercepción de Josep Cerdà prácticamente al borde del área y una buena entrega al mediapunta cántabro abrieron la lata con un giró y un zapatazo imparable para el guardameta visitante.

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La presencia del centro del campo amarillo fue escasa, con muchos problemas para intentar descansar con la pelota en los pies y siendo el principal foco de peligro de su rival con las pérdidas, que casi le cuestan el 2-0 de Álex Sala, pero el VAR intervino para señalar el fuera de juego de Adrián Liso.

El extremo maño mostró una versión mejorada respecto a lo que había hecho hasta el momento, al igual que Cerdà en la banda derecha. Ambos dieron motivos a Luis García para seguir confiando en el esquema con bandas tras la prueba que hizo en Girona con tres centrales.

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El descanso no cambió el ritmo del choque, y de hecho animó mucho más a un Mallorca que pondría tierra de por medio rápidamente en el marcador. Un disparo desde la frontal del área de Sala se convertiría en un pase a la red contra el que poco pudo hacer José Caro.

Cuando todo parecía que estaba encaminado hacia ampliar la renta bermellona, un error en una transición al colocar la línea del fuera de juego permitió a Iván Jaime adentrarse en el área y marcar un golazo de mucha potencia ante el que Tenas no pudo hacer nada.

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Cogió otra energía Las Palmas, pero en su intento de jugar desde atrás, otro error lo aprovecharía Sergi Darder para dejar solo ante el portero a Adrián Fuentes, quien picó el balón lo justo para que ese disparo se convirtiera en su quinto tanto de la temporada.

Con este triunfo, el Mallorca se sitúa cuarto con 17 puntos, colocándose a cuatro puntos del ascenso directo que marca el Almería, mientras que Las Palmas cae hasta la duodécima plaza con 11 puntos en las primeras nueve jornadas.

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-Ficha técnica:

3-RCD Mallorca: Tenas; Donald, Valjent, Raíllo, Moreno (Lato, min.68); A. Sánchez (Guille F., min.83), Sala (Calatayud, min.83), Torre (Darder, min.74); Cerdà (Luvumbo min.68), Fuentes, Liso.

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1-UD Las Palmas: Caro; Pezzolesi, Suárez, Herzog, A. Rodríguez (Acimovic, min.85); Miyashiro (Rafael Cruz, min.66), Loiodice (Bontanfi, min.85), Iñaki, Kirian (Elías Romero, min.57), Iván Jaime; Jefté (Manu Fuster, min.85).

Goles: 1-0, min.27, Torre; 2-0, min.53, Sala; 2-1, min.73, Iván Jaime; 3-1, min.82, Adrián Fuentes.

Árbitro: Gorka Etayo (Comité vasco). Amonestó con tarjeta amarilla al futbolista local Liso (min.44) y a los jugadores visitantes Pezzolesi (min.52), Elías Romero (min.62) y Herzog (min.86).

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Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 9 de LaLiga Hypermotion en el Estadio Mallorca Son Moix entre RCD Mallorca y UD Las Palmas ante 16.229 espectadores.

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