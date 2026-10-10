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The Ocean Race se despedirá de Alicante tras un impacto de más de 500 millones en el PIB

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Antonio Martín

Alicante, 10 oct (EFE).- La Vuelta al Mundo a Vela (The Ocean Race) se despedirá de Alicante el 17 de enero de 2027 tras seis ediciones en las que ha tenido un impacto económico superior a los 500 millones de euros en el PIB.

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Fuentes de la organización de la prestigiosa carrera han informado a EFE de que en las cinco primeras ediciones, las de 2008, 2011, 2014, 2017 y 2022, ha habido un impacto económico acumulado que se estima en unos 467 millones de euros, a lo que habrá que sumar lo que genere la salida del próximo mes de enero.

De 2008 a 2022, las actividades organizadas en el puerto en torno a la salida han recibido la visita de 1.648.702 personas y han propiciado la creación de 8.011 puestos de trabajo fijos, según los informes económicos de PwC y Deloitte, y de los estudios de impacto en prensa de Nielsen, Meltwater y SMG.

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Además, se han publicado 59.260 artículos en medios de comunicación de los cinco continentes con una mención a la ciudad alicantina como puerto de salida, han habido más de 1.000 millones de personas de audiencia televisiva y más de 200 millones de impactos en la prensa.

El adiós de la Vuelta al Mundo a Vela, que se ha confirmado el pasado miércoles a beneficio de Oporto (Portugal), que pasa a organizar las salidas de 2030, 2034 y 2038, supone un golpe para Alicante porque la regata se había convertido en una de las "señas de identidad" de la ciudad durante las últimas dos décadas.

El traslado de la salida de esta extrema competición transoceánica, que en un principio patrocinaba la firma escandinava Volvo, pone fin al último "gran evento" que sobrevivía en la Comunitat Valenciana de la etapa de Francisco Camps (PP) al frente de la Generalitat.

Además de la Vuelta al Mundo a Vela desde Alicante, en aquel periodo València albergó el circuito urbano de la Fórmula 1 y la competición de la Copa del América de Vela, y Castellón el torneo de Golf (Castelló Masters), 'grandes eventos' que no pasaron de varias ediciones.

En paralelo a las actividades de la salida, Alicante cuenta desde 2012 con el Museo The Ocean Race, que ocupa unos 1.300 metros cuadrados en la antigua estación marítima de Orán, y también la sede de la organización de la prueba en un edificio aledaño.

Allí hay una sofisticada sala central de seguimiento de unos 40 metros cuadrados que, inspirada en las instalaciones de la NASA, permite hacer un seguimiento 24/7 vía satélite de todos los tripulantes y embarcaciones.

El adiós de Alicante será en una etapa histórica donde los barcos recorrerán unas 14.000 millas náuticas hasta las antípodas a la altura de Auckland (Nueva Zelanda), con una previsión de 35 días en el recorrido más largo y duro de todas las ediciones de la competición.

Durante ese trayecto y además de la faceta deportiva, los barcos tendrán un papel medioambiental en la investigación de los océanos ya que recogerán muestras de agua de zonas poco transitadas por las rutas comerciales y las facilitarán a centros científicos de varios países para su estudio y análisis. EFE

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