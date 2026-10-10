Nicolas Pepe es baja ante el Real Madrid tras ser sometido a una cirugía ocular

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Vila-real (Castellón), 10 oct (EFE).- El extremo del Villarreal Nicolas Pepe no ha estado disponible para jugar en la noche de este sábado el partido de LaLiga ante el real Madrid en el Santiago Bernabéu al haber sido sometido a una cirugía ocular.

El club castellonense ha informado que el futbolista africano "ha sido sometido a una cirugía ocular programada" y que, por tanto no podrá jugar el encuentro.

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La baja de Nicolas Pepe se une a la del extremo internacional canadiense Tajon Buchanan, que regresó lesionado tras haber sido convocado con su selección durante el parón liguero. EFE