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Moncho Fernández: "El acierto del Breogán y nuestra defensa marcaron la diferencia"

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Lugo, 10 oct (EFE).- Moncho Fernández, entrenador del Bàsquet Girona, apuntó al notable acierto ofensivo del Breogán y, especialmente, a la poca defensa de su equipo “en el uno contra uno”, como las dos claves del cómodo triunfo breoganista.

“Ha habido dos factores fundamentales, uno ha sido el acierto del Breogán y otro nuestra defensa. Ambos equipos hemos hecho el mismo número de tiros, pero ellos han tirado mejor que nosotros, en ocasiones con acierto por la calidad de sus jugadores, pero creo que a nosotros nos ha faltado un poco de defensa en el uno contra uno. Hemos sufrido en el rebote, pero lo hemos compensado con nuestro rebote ofensivo”, explicó en rueda de prensa.

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El técnico gallego afirmó que su equipo está arrastrando “una pretemporada lamentable” porque no han tenido el tiempo de preparación que les hubiera gustado “por las ventanas FIBA, por la llegada tardía de jugadores y por las lesiones”.

“Algunos de los jugadores que han jugado hoy llevan solo diez entrenamientos, apenas dos semanas. Nos falta tiempo como equipo, y es evidente que la doble competición te exige mucho. Venimos de una odisea de viaje increíble a Vitoria, jugamos el martes y hoy de nuevo. Para jugar la doble competición tenemos que estar mejor desde el punto de visto físico, aunque hoy no creo que haya sido clave porque tiene mucho mérito la victoria local”, apuntó.

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Finalmente, Moncho Fernández felicitó al Breogán porque “da gusto verlo jugar, no es solo el acierto individual, ahora mismo está jugando francamente bien”. EFE

dmg/apa

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