El argentino Zaid Romero, sustituido en el minuto 37 por molestias

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Barcelona, 10 oct (EFE).- El central argentino del Getafe Zaid Romero tuvo que abandonar en el minuto 37 el partido ante el Barcelona en el Spotify Camp Nou por molestias.

El jugador de Mendoza, uno de los futbolistas más utilizados por el técnico del conjunto madrileño, José Bordalás, fue sustituido por el también defensa Abdelkabir Abqar.

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Romero se echó al césped del estadio azulgrana con aparentes molestias musculares en la pierna izquierda. EFE