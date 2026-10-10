Bulega vuelve a la senda del triunfo en Estoril

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Redacción deportes, 10 oct (EFE).- El italiano Nicolo Bulega, recientemente coronado como campeón del mundo, volvió a la senda del triunfo este sábado en la primera prueba del Mundial de Superbike disputada en el circuito de Estoril, donde se impuso al español Iker Lecuona y al también italiano Alberto Surra, completando así un nuevo triplete para el equipo Ducati.

Bulega, que logró su vigésimo séptima victoria de la temporada con la que igualó el récord que logró en 2023 Álvaro Bautista, tuvo que remontar tras caer al tercer puesto en la primera vuelta de la carrera y acabo imponiéndose con autoridad.

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Tras el italiano cruzaron la línea de meta Lecuona, que consiguió su podio número 29 en el Mundial, y Surra, quien logró en tierras portuguesas su segundo podio en la competición y el primero en una carrera de larga distancia. EFE